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Франция

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Нант – Лилль 1:1. Исмаили выручает догов

Франция
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Экс-горняк отметился первым голом во Франции

Нант – Лилль 1:1. Исмаили выручает догов

Фото: LOSC

Новина українською

Лига 1, 2-й тур

Нант, Божуар

Нант – Лилль 1:1

Голы: Симон 28 – Исмаили 76

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В статье: Исмаили Нант Лилль
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