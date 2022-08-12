Франция
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Нант – Лилль 1:1. Исмаили выручает догов
Экс-горняк отметился первым голом во Франции
Фото: LOSC
Лига 1, 2-й тур
Нант, Божуар
Нант – Лилль 1:1
Голы: Симон 28 – Исмаили 76
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