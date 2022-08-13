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Мбаппе: Хочу выиграть Золотой мяч как можно скорее. За последние два года я вышел на новый уровень

Франция
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Форвард работает для получения награды

Мбаппе: Хочу выиграть Золотой мяч как можно скорее. За последние два года я вышел на новый уровень

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе рассказал о том, что он хочет как можно скорее выиграть "Золотой мяч":

"Я хочу выиграть "Золотой мяч" как можно скорее. Как и многие. Правда, немногие решаются признаться в этом, пожалуй. Я по-прежнему убежден, что сложнее всего выиграть приз в первый раз.

Думаю, что моя игра в 18-21 год позволила мне закрепиться в топ-10. Я был недостаточно влиятельным игроком на поле. Думаю, что за последние два года я вышел на новый уровень, сейчас у меня более серьезный статус на поле, я лучше играю в решающих матчах.

Короче говоря, сейчас я более вероятный и серьезный кандидат на "Золотой мяч", – сказал Килиан.

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В статье: Золотой мяч Килиан Мбаппе ПСЖ
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Источник:
GFFN

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