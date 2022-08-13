ПСЖ хочет обменять своего защитника на звездного вингера Милана

"ПСЖ" проявляет активный интерес к французскому вингеру "Милана" Рафаэлу Леау.

Португалец очень нравится спортивному директору парижан Луишу Кампушу, который занимался трансфером Леау из "Спортинга" в "Лилль" в 2018 году.

Однако, осуществить трансфер будет нелегко. "Милан" не продаст игрока дешево, поэтому "ПСЖ" хочет включить в сделку защитника Абду Диалло.

В прошлом сезоне Серии А Леау забил 11 голов и отдал 8 результативных передач за "россонери".