Лига 1. Камбек Монако в меньшинстве

Лига 1, 2-й тур

Монако, Стад Луи II

Монако – Ренн 1:1

Голы: Эмболо 72 – Лаборд 59

Удаление: Фофана 15

"Монако" и "Ренн" сыграли вничью в сумасшедшем матче 2-го тура Лиги 1. С 15-й минуты хозяева играли в меньшинстве – Юссуф Фофана грубо наступил на ногу Терье, и здорово усложнил жизнь своей команде. Но несмотря на это именно "монегаски" могли забивать в первом тайме. Но Аксель Дисаси не сумел переиграть опытного Манданда с точки.

Во втором тайме Гаэтан Лаборд вывел "Ренн" вперёд, воспользовавшись неразберихой в штрафной Нюбеля. Но на этом абсурд не закончился – "Монако" отыгрался самым нелепым образом из возможных. Манданда ушел с поля в перерыве из-за небольшого повреждения, и его дублёр Алемдар привёз похлеще Давида Де Хеа. Алемдар позволил Брелю Эмболо отобрать у себя мяч в собственной вратарской, и прессинг-форвард открыл счёт своим голам в Лиге 1 в максимально комичном стиле. 1:1.