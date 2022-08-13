  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Лига 1. Камбек Монако в меньшинстве
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига 1. Камбек Монако в меньшинстве

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Брель Эмболо привык тащить в трудный момент

Лига 1. Камбек Монако в меньшинстве

Фото: AS Monaco

Новина українською

Лига 1, 2-й тур

Монако, Стад Луи II

Монако – Ренн 1:1

Голы: Эмболо 72 – Лаборд 59

Удаление: Фофана 15

"Монако" и "Ренн" сыграли вничью в сумасшедшем матче 2-го тура Лиги 1. С 15-й минуты хозяева играли в меньшинстве – Юссуф Фофана грубо наступил на ногу Терье, и здорово усложнил жизнь своей команде. Но несмотря на это именно "монегаски" могли забивать в первом тайме. Но Аксель Дисаси не сумел переиграть опытного Манданда с точки.

Во втором тайме Гаэтан Лаборд вывел "Ренн" вперёд, воспользовавшись неразберихой в штрафной Нюбеля. Но на этом абсурд не закончился – "Монако" отыгрался самым нелепым образом из возможных. Манданда ушел с поля в перерыве из-за небольшого повреждения, и его дублёр Алемдар привёз похлеще Давида Де Хеа. Алемдар позволил Брелю Эмболо отобрать у себя мяч в собственной вратарской, и прессинг-форвард открыл счёт своим голам в Лиге 1 в максимально комичном стиле. 1:1.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ренн Монако
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде