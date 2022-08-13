ПСЖ – Монпелье 5:2. Я видел прессинг Месси или Почеттино не поверит

В годы молодости Лео Месси был рождён легендарный мем: "Я видел дриблинг Арбелоа". Ортодоксальная манера игры защитника "Реала" уже тогда казалась несоответствующей времени, ровно как все эти годы мы ждали, что аргентинский гений поймёт, что современный нападающий не может ограничиваться одними лишь атакующими действиями. И вот этот день настал. Лео уже в преклонном футбольном возрасте, но истина наконец открылась ему. И можно смело сказать: "Я видел прессинг Месси".

Приход Кристофа Галтье на тренерский мостик команды настолько воодушевил Париж, что даже Лионель Месси и Неймар соизволили присоединиться к игре в обороне. Комичная статистика матча с "Монпелье" гласит, что Неймар сегодня отбирал мяч чаще, чем Серхио Рамос, а помощь Месси в прессинге привела к тому, что лучший защитник Лиги 1 Маркиньос так и не сделал ни единого "такла" – за него всю работу сделали его партнёры впереди.

Такая отдача мнновенно приобразил игру Парижа. Три из пяти голов в сегодняшней игре "Пари Сен-Жермен" провёл после контрпрессинга на чужой трети поля. И хозяева настолько мощно давили в первом тайме, что любящий азартный футбол "Монпелье" за первые 45 минут лишь однажды пробил в сторону ворот Доннаруммы – Хазри в отчаянии пытался перебросить итальянца метров со своей половины поля.

Само собой, такой эффект не мог продолжаться на протяжении всех 90 минут. В конце концов, Галтье – прекрасный тренер, но никак не маг. Во второй половине суперзвёзды "ПСЖ" дважды не доработали, и "Монпелье" обнажил высокую линию обороны столичной команды. В эпизоде с голом Хазри также стоит отметить помарку Доннаруммы – итальянец имеет привычку отбивать мячи прямо на ноги форвардам оппонентов.

Кстати, работа в обороне никак не сказалась на атакующей магии гениев. Неймар во второй раз в сезоне ушел с поля с дублем, и теперь у него 8 результативных действий в трёх матчах. Месси едва не отдал ассист сезона, но Ней оказался в небольшом офсайде. Мбаппе провёл первую игру в сезоне, был сам не свой, но в конце концов сумел найти свой первый гол в кампании. А Ренату Саншешу для дебютного гола за новый клуб понадобилась минута – настолько мощно атаковал "ПСЖ" в этой игре.

5:1. Если такая самоотдача суперзвёзд Парижа войдёт в привычку (насчёт чего есть серьёзные сомнения), то у нас может неожиданно появиться новый претендент на Лигу Чемпионов. Не картонный, как обычно, а самый настоящий.

Лига 1, 2-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Монпелье 5:2

Голы: Сако 39 (аг), Неймар 43 (п), 51, Мбаппе 69, Саншеш 87 – Хазри 58, Тшато 90+2

На 23-й минуте Мбаппе не реализовал пенальти (вратарь)

ПСЖ: Доннарумма – Кимпембе, Маркиньос, Рамос – Мендеш, Витинья (Паредес, 70), Верратти (Саншеш, 86), Хакими (Мукиеле, 86) – Неймар (Экитике 90), Месси, Мбаппе (Сарабия, 86)

Монпелье: Омлин – Сен-Люс, Коцца, Ф. Сако, Тшато – Шотар (Лерой, 90) – Ваи (М. Сако, 78), Саванье (Файяд, 90), Ферри, Мауасса (Суке, 70) – Хазри (Жермен, 78)

Предупреждения: Кимпембе 60, Витинья 66 – Ваи 63