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Ницца – Страсбур. Прогноз матча Лиги 1 на 14.08.2022
Люсьен Фавр в поисках первой победы после возвращения
фото - ФК Ніцца
Ницца
Летом "Ницца" потеряла свой главный актив – тренер Кристоф Галтье уехал в Париж, не сумев довезти Лигу Чемпионов до Лазурного берега. Вместо него в клуб вернулся Люсьен Фавр. Экс-наставник "Боруссии" Дортмунд в своё время брал с "Ниццей" бронзу в сезоне 2016/17, финишировав за "Монако" Мбаппе и Бернарду Силвы, а также "ПСЖ". Но следующая кампания стала провалом, и Фавр ушёл.
"Ницца" Фавра была куда веселее, чем практичная и порой циничная команда Галтье. Так что как минимум голов должно стать больше – раньше за эту задачу отвечал только Делор. Летом в клуб пришли Каспер Шмейхель, Аарон Рэмси и Алексис Бека Бека усилили центр поля, а в защиту был куплен талантливый Маттиа Вити из "Эмполи". В дебютном туре "Ницца" не впечатлила, и против "Тулузы" (1:1) Рэмси с большим трудом вырвал для команды ничью.
Страсбур
В прошлом сезоне "Страсбур" здорово потрепал топов, и едва не залетел в еврокубки. Но в последний момент их обогнала как раз таки "Ницца". Главное достоинство команды Жульена Стефана – эта прессинг и вертикальные атаки, в которых все знают свои роли наизусть. RCS может замучать кого угодно своими единоборствами и давлением, но в прошлом туре "Монако" удалось устоять (1:2).
Летом команда усилила оборону. В аренду пришёл Колин Дагба, но он ещё не готов играть. Экс-латераль "Меца" Томас Делен зашёл на ура, ровно как и выкупленный у "Марселя" Лука Перрен. Не забываем и о Пьере-Габриэле из "Майнца" с правого фланга.
Личные встречи
В последние годы "Страсбур" здорово доставал "Ниццу". У "Расинга" 3 победы в 5 последних противостояниях в Лиге 1 при одной ничьей. Также отметим и низкую результативность дуэли – в 6 из 7 последних матчей забивала только одна из команд, а в последнем – вообще обошлись без голов.
Ориентировочные составы
Ницца: Шмейхель – Бар, Данте, Тодибо, Лотомба – Тюрам, Росарио, Бека – Гуири, Делор, Стенгс
Страсбур: Зельс – Джику, Ньямси, Перрен – Делен, Белльгард, Прцич, Пьер-Габриэль – Томассон – Диалло, Ажорк
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Ницца – Страсбур от UA-Футбол
"Ницца" пока привыкает к требованиям Люсьена Фавра, в то время как в "Страсбуре" продолжается планомерное развитие. Ожидаем низкорезультативной игры. Ставка: обе забьют – нет, с коэффициентом в районе 1.85.
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