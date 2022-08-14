Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитник ПСЖ Андер Эррера может вернуться в испанский клуб
В Париже на него не рассчитывают
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный полузащитник "Пари Сен-Жермен" Андер Эррера собирается покинуть свой текущий клуб. Об этом сообщает L’Equipe.
Испанец хочет вернуться в "Атлетик" из Бильбао, за который он выступал в период с 2011 по 2014 годы. Правда, баски не готовы потянуть текущий контракт футболиста. Поэтому представители Эрреры ведут переговоры с ПСЖ на счет разрыва соглашения с компенсацией.
Отметим, что по разным сообщениям инсайдеров Андер зарабатывает в ПСЖ 8-12 миллионов евро в год. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.
Напомним, что испанский полузащитник стал игроком "Пари Сен-Жермен" в 2019 году, подписав контракт на правах свободного агента. В общей сложности на его счету шесть голов и столько же ассистов в 95 матчах. Правда, в текущем сезоне в активе Эрреры нет даже попадания в заявку команды на поединок.
Популярное сейчас
- Свитолина впервые показала поклонникам свою беременность. Фото
- Официально: новичок АПЛ подписал экс-игрока Зари
- Примера. Барселона - Райо Вальекано 0:0. Новички есть, игры нет
- Дортмунд нашел замену Аллеру, Вернер вернулся в Лейпциг. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- Украинские бренды креативно намекают на возвращение в Крым. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка Цитаишвили, которая помогает ему преодолевать трудности. ФОТО