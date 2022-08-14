Полузащитник ПСЖ Андер Эррера может вернуться в испанский клуб

Центральный полузащитник "Пари Сен-Жермен" Андер Эррера собирается покинуть свой текущий клуб. Об этом сообщает L’Equipe.

Испанец хочет вернуться в "Атлетик" из Бильбао, за который он выступал в период с 2011 по 2014 годы. Правда, баски не готовы потянуть текущий контракт футболиста. Поэтому представители Эрреры ведут переговоры с ПСЖ на счет разрыва соглашения с компенсацией.

Отметим, что по разным сообщениям инсайдеров Андер зарабатывает в ПСЖ 8-12 миллионов евро в год. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, что испанский полузащитник стал игроком "Пари Сен-Жермен" в 2019 году, подписав контракт на правах свободного агента. В общей сложности на его счету шесть голов и столько же ассистов в 95 матчах. Правда, в текущем сезоне в активе Эрреры нет даже попадания в заявку команды на поединок.