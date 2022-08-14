Журналист France Football - о ЗМ для Месси: Первый сезон Лионеля в Париже очень разочаровал

Заместитель главного редактора журнала France Football Эммануэль Боян объяснил, почему Лионель Месси не был номинирован на "Золотой мяч".

"Конечно, Лионель Месси с его 15 номинациями на "Золотой мяч" подряд, с его семью победами в голосовании, с его статусом действующего обладателя награды был серьезным кандидатом.

Мы обсуждали его включение в список 30 кандидатов на приз, но новые критерии вручения "Золотого мяча" не сыграли ему на руку. Теперь мы не учитываем достижения игрока на протяжении всей его карьеры, а то, что приз теперь будет вручаться по итогам сезона, а не календарного года, не позволило учесть его победу на Кубке Америки в июле 2021 года.

Стоит признать, что первый сезон Месси в Париже очень разочаровал и с точки зрения общего визуального впечатления, и с точки зрения статистики", – сказал Боян.