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Журналист France Football - о ЗМ для Месси: Первый сезон Лионеля в Париже очень разочаровал
Аргентинца не номинировали на награду
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Заместитель главного редактора журнала France Football Эммануэль Боян объяснил, почему Лионель Месси не был номинирован на "Золотой мяч".
"Конечно, Лионель Месси с его 15 номинациями на "Золотой мяч" подряд, с его семью победами в голосовании, с его статусом действующего обладателя награды был серьезным кандидатом.
Мы обсуждали его включение в список 30 кандидатов на приз, но новые критерии вручения "Золотого мяча" не сыграли ему на руку. Теперь мы не учитываем достижения игрока на протяжении всей его карьеры, а то, что приз теперь будет вручаться по итогам сезона, а не календарного года, не позволило учесть его победу на Кубке Америки в июле 2021 года.
Стоит признать, что первый сезон Месси в Париже очень разочаровал и с точки зрения общего визуального впечатления, и с точки зрения статистики", – сказал Боян.
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