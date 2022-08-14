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Мбаппе во время игры возмутился, что ему не дали пас. Тренеру ПСЖ пришлось оправдываться
Гальтье вступился за свою звезду
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В субботу, 13 августа, ПСЖ сыграл свой второй матч в рамках нового чемпионата Франции – парижане разгромили "Монпелье" 5:2.
Обозреватели вновь отмечают вдохновение, с которым играют Неймар и Месси, но при этом обратили внимание на поведение Килиана Мбаппе, вышедшего в основу впервые в сезоне. Перед этим он пропустил первый тур и матч за Суперкубок Франции.
В одном из эпизодов Мбаппе крайне эмоционально отреагировал на то, что Витинья развернул атаку передачей не на него, а на другой фланг. Килиан недовольно принялся махать руками и вообще остановился.
Mbappé desistindo e virando as costas pro lance depois de não receber o passe que queria (já imagino a choradeira e a encheção de saco se fosse outro jogador aí)pic.twitter.com/QMb3O89wfU— Renato (@rgomesrodrigues) August 13, 2022
Ситуацию пришлось комментировать главному тренеру ПСЖ Кристофу Гальтье:
"Килиан сыграл свою последнюю игру три недели назад, поэтому я понимал, что этот поединок для него будет тяжелым в физическом плане. Он очень конкурентоспособен. Он хочет быть в хороших кондициях уже сейчас, но с топ-футболистом так не бывает. Потребуется время, чтобы восстановить форму на 100 процентов.
Когда он будет готов на 100 процентов, он будет делать разницу еще больше. Это тип игроков, которые любят и хотят забивать. Это нормально для него быть разочарованным из-за того, что он хуже готов по сравнению с его товарищами по команде", – отметил Гальтье.
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