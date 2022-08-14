  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Мбаппе во время игры возмутился, что ему не дали пас. Тренеру ПСЖ пришлось оправдываться
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мбаппе во время игры возмутился, что ему не дали пас. Тренеру ПСЖ пришлось оправдываться

Франция
(1 голосов)

Гальтье вступился за свою звезду

Мбаппе во время игры возмутился, что ему не дали пас. Тренеру ПСЖ пришлось оправдываться

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В субботу, 13 августа, ПСЖ сыграл свой второй матч в рамках нового чемпионата Франции – парижане разгромили "Монпелье" 5:2.

Обозреватели вновь отмечают вдохновение, с которым играют Неймар и Месси, но при этом обратили внимание на поведение Килиана Мбаппе, вышедшего в основу впервые в сезоне. Перед этим он пропустил первый тур и матч за Суперкубок Франции.

В одном из эпизодов Мбаппе крайне эмоционально отреагировал на то, что Витинья развернул атаку передачей не на него, а на другой фланг. Килиан недовольно принялся махать руками и вообще остановился.

Ситуацию пришлось комментировать главному тренеру ПСЖ Кристофу Гальтье:

"Килиан сыграл свою последнюю игру три недели назад, поэтому я понимал, что этот поединок для него будет тяжелым в физическом плане. Он очень конкурентоспособен. Он хочет быть в хороших кондициях уже сейчас, но с топ-футболистом так не бывает. Потребуется время, чтобы восстановить форму на 100 процентов.

Когда он будет готов на 100 процентов, он будет делать разницу еще больше. Это тип игроков, которые любят и хотят забивать. Это нормально для него быть разочарованным из-за того, что он хуже готов по сравнению с его товарищами по команде", – отметил Гальтье.

Читайте такжеЛучшая версия Неймара. ПСЖ - Монпелье 5:2. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кристоф Гальтье Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде