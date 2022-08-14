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Лига 1. Марсель бесславно потерял очки в Бресте
Первая неудача Тудора
Фото: Stade Brestois 29
Лига 1, 2-й тур
Брест, Стад Франсис Ле Бле
Брест – Марсель 1:1
Голы: Ле-Мелу 61 – Тавареш 38
Брест: Бизот – Брасье, Дари, Шардонне, Дюверн – Белькебла, Ле-Мелу, Маньетти (Мбок, 77) – Лаже (Белаили, 46), Ле Дуарон (Кардона, 77), Онора (Дембеле, 86)
Марсель: Бланко – Балерди, Жиго, Мбемба – Тавареш (Колашинац, 82), Гендузи, Ронжье (Верету, 69), Клосс – Жерсон (Бакамбу, 69), Ундер (Алексис Санчес, 46) – Милик (Пайет, 69)
Предупреждения: Белаили 51 – Милик 17, Жерсон 57, Ронжье 65, Гендузи 74
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