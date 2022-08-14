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Лига 1. Марсель бесславно потерял очки в Бресте

Франция
(1 голосов)

Первая неудача Тудора

Лига 1. Марсель бесславно потерял очки в Бресте

Фото: Stade Brestois 29

Новина українською

Лига 1, 2-й тур

Брест, Стад Франсис Ле Бле

Брест – Марсель 1:1

Голы: Ле-Мелу 61 – Тавареш 38

Брест: Бизот – Брасье, Дари, Шардонне, Дюверн – Белькебла, Ле-Мелу, Маньетти (Мбок, 77) – Лаже (Белаили, 46), Ле Дуарон (Кардона, 77), Онора (Дембеле, 86)

Марсель: Бланко – Балерди, Жиго, Мбемба – Тавареш (Колашинац, 82), Гендузи, Ронжье (Верету, 69), Клосс – Жерсон (Бакамбу, 69), Ундер (Алексис Санчес, 46) – Милик (Пайет, 69)

Предупреждения: Белаили 51 – Милик 17, Жерсон 57, Ронжье 65, Гендузи 74

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В статье: Брест Марсель
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