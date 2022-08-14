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Килиан Мбаппе просит менеджмент ПСЖ избавиться от Неймара

Франция
(1 голосов)

Отношения между лидерами Парижа испортились

Килиан Мбаппе просит менеджмент ПСЖ избавиться от Неймара

Фото: MARCA

UA-Футбол
Новина українською

Французский нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе просит менеджмент команды продать бразильского вингера Неймара. Как сообщает журналист Роман Молина, Мбаппе делал это веря, что Неймар об этом не узнает.

Издание Get French Football News также подтверждает информацию о конфликте лидеров "ПСЖ". Согласно информации медиа, окружение Мбаппе требовало избавиться от Неймара еще с конца прошлого сезона, когда Килиан продлил контракт с клубом.

Ранее Неймар через соцсети раскритиковал решение назначить Мбаппе штатным исполнителем пенальти в "ПСЖ". После этого Килиан не смог реализовать два удара подряд, а бразилец забил при своей первой возможности.

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В статье: Неймар Килиан Мбаппе ПСЖ
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