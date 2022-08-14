Килиан Мбаппе просит менеджмент ПСЖ избавиться от Неймара

Французский нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе просит менеджмент команды продать бразильского вингера Неймара. Как сообщает журналист Роман Молина, Мбаппе делал это веря, что Неймар об этом не узнает.

Ce n’est pas un problème de tireur de penalty au PSG, c’est un souci d’un joueur demandant à sa direction de faire partir un autre joueur (tout en croyant que ce dernier n’allait pas être au courant).



Pas plus compliqué que ça. — Romain Molina (@Romain_Molina) August 14, 2022

Издание Get French Football News также подтверждает информацию о конфликте лидеров "ПСЖ". Согласно информации медиа, окружение Мбаппе требовало избавиться от Неймара еще с конца прошлого сезона, когда Килиан продлил контракт с клубом.

Ранее Неймар через соцсети раскритиковал решение назначить Мбаппе штатным исполнителем пенальти в "ПСЖ". После этого Килиан не смог реализовать два удара подряд, а бразилец забил при своей первой возможности.