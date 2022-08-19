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Лион – Труа 4:1. Тете срывает аплодисменты

Франция
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Четыре результативных действия "горняка" в двух матчах сезона

Лион – Труа 4:1. Тете срывает аплодисменты

Фото: Olympique Lyonnais

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Лига 1, 3-й тур

Лион, "Парк Олимпик Лионне"

"Лион" – "Труа" 4:1

Голы: Ляказетт 3, Тальяфико 46, Тете 49, 75 – Тардье 39 (пен)

"Лион": Риу – Тальяфико, Люкеба, Тиаго Энрике, Гюсто (Энрике, 72) – Толиссо (Рен-Аделаид, 63), Лепенан (Какре, 73), Пакета (Шерки, 86) – Токо Экамби, Ляказетт, Тете (Февр, 87)

"Труа": Галлон – Ларуси (Дингоме, 59), Салмье, Рами, Палмер-Браун, Бальде (Рипар, 72) – Балде (Шавалерен, 59), Тардье, Куаме, Одобер – Угбо (Донг, 72)

Предупреждения: Куаме 51

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