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Лион – Труа 4:1. Тете срывает аплодисменты
Четыре результативных действия "горняка" в двух матчах сезона
Фото: Olympique Lyonnais
Лига 1, 3-й тур
Лион, "Парк Олимпик Лионне"
"Лион" – "Труа" 4:1
Голы: Ляказетт 3, Тальяфико 46, Тете 49, 75 – Тардье 39 (пен)
"Лион": Риу – Тальяфико, Люкеба, Тиаго Энрике, Гюсто (Энрике, 72) – Толиссо (Рен-Аделаид, 63), Лепенан (Какре, 73), Пакета (Шерки, 86) – Токо Экамби, Ляказетт, Тете (Февр, 87)
"Труа": Галлон – Ларуси (Дингоме, 59), Салмье, Рами, Палмер-Браун, Бальде (Рипар, 72) – Балде (Шавалерен, 59), Тардье, Куаме, Одобер – Угбо (Донг, 72)
Предупреждения: Куаме 51
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