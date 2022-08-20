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Три результативных действия за матч недостаточно. Тренер Лиона остался недоволен выступлением Тете в феерическом матче
Всегда нужно стремиться к большему
Офіційний сайт Ліона/Автор невідомий
Вчера, 19 августа, в рамках третьего тура французской Лиги 1 арендованный у "Шахтера" вингер Тете оформил сразу три голевых действия (два гола и результативная передача) в матче против "Труа".
Правда, этого оказалось недостаточно для наставника "львов" Пеетра Боша и он не слишком возвышенно высказался о перформансе бразильца:
“Для меня выступление Тете не было фантастическим, просто нормальным. Он забил два гола, но может сыграть гораздо лучше. Для вингера он имеет важные качества, забивает голы, а также отдает результативные передачи. В этом последнем пункте он может добиться гораздо большего”, - сказал Бош.
Отметим, что на данный момент Тете уступает результативность в Лиге 1 только Неймару: четыре (3+1) голевых действия против шести (3+3).
Напомним, что арендное соглашение бразильца с "Лионом" рассчитано до следующего лета. По возвращении в состав "горняков" у Тете останется еще полгода контракта с украинским клубом.
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