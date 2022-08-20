Три результативных действия за матч недостаточно. Тренер Лиона остался недоволен выступлением Тете в феерическом матче

Вчера, 19 августа, в рамках третьего тура французской Лиги 1 арендованный у "Шахтера" вингер Тете оформил сразу три голевых действия (два гола и результативная передача) в матче против "Труа".

Правда, этого оказалось недостаточно для наставника "львов" Пеетра Боша и он не слишком возвышенно высказался о перформансе бразильца:

“Для меня выступление Тете не было фантастическим, просто нормальным. Он забил два гола, но может сыграть гораздо лучше. Для вингера он имеет важные качества, забивает голы, а также отдает результативные передачи. В этом последнем пункте он может добиться гораздо большего”, - сказал Бош.

Отметим, что на данный момент Тете уступает результативность в Лиге 1 только Неймару: четыре (3+1) голевых действия против шести (3+3).

Напомним, что арендное соглашение бразильца с "Лионом" рассчитано до следующего лета. По возвращении в состав "горняков" у Тете останется еще полгода контракта с украинским клубом.