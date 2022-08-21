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Лига 1. Очердная неудача Ниццы и парад удалений в Монпелье
9 красных карточек в 8 матчах тура
Фото: Montpellier HSC
Лига 1. 3-й тур
Клермон, "Габриэль Монпье"
"Клермон" – "Ницца" 1:0
Гол: Хауи 6
Удаление: Лемина 80, Тодибо 82 (гости)
Дважды в одну реку не войдёшь. Пока возвращение Люсьена Фавра в "Ниццу" выглядит весьма удручающе, несмотря на солидный ресурс клуба и сентиментальную подоплёку этой истории. "Орлята" всё ещё продолжают поиски первой победы в новом сезоне, начав с ничьих с "Тулузой" и "Страсбуром", а сегодня и вовсе проиграв скромному "Клермону".
Особенно плохо всё выглядит на фоне работы Кристофа Галтье на "Альянц Ривьере". В прошлом году у команды были проблемы, но как мы видим теперь, Галтье их здорово купировал. "Ницца" атакует ещё слабее, а о монолите в обороне не идёт и речи – три матча с пропущенными, Данте сегодня привёз гол, а его партнёр Тодибо предпочёл пораньше уйти с поля. 1:0. У "орлят" проблемы.
Страсбур, "Стад де ла Мено"
"Страсбур" – "Реймс" 1:1
Голы: Джику 45+3 – Балоган 81
Продолжает поиски первой победы в кампании и "Страсбур". Команда Жульена Стефана начала с поражения от "Монако", а теперь второй тур кряду играет вничью. "Страсбур" всё ещё хорош на стандартах, но кроме этого у хозяев сегодня мало что получалось. Джику забил с наигранного корнера, но от третьего гола Фоларина Балогана в трёх турах Лиги 1 "Страсбур" не уберёгся. 1:1.
Монпелье, "Стад де ля Моссон"
"Монпелье" – "Осер" 1:2
Гол: М. Сако 39 – да Кошта 70, Отре 75 (п)
Удаления: Файяд 46, Саванье 90+4 – Ньянг 51, да Кошта 88
Самый страстный матч неожиданно выдали миролюбивая "Монпелье" и "Осер", нацеленный заявить о себе в Лиге 1. "Паладины" ушли на перерыв с перевесом в один мяч - Мамаду Сако отличился со стандарта. Но во второй половине на поле начался истинный бардак. Файяд и Ньянг почти сразу перевели игру в 10 на 10. Это сыграло на руку новичкам, забившими два мяча в концовке встречи. Напоследок Саванье и да Кошта тоже заработали удаления, но на результат это не повлияло.
1:2. "Осер" набирает четвёртое очко в трёх турах и пока смотрится очень прилично в элите. "Монпелье" по классике не спешит набирать форму на старте кампании. Также команде будет трудно в ближайших турах без капитана Саванье, отвечающего в "Монпелье" почти за весь креатив.
Тулуза, "Стадьом Мунисипаль"
"Тулуза" – "Лорьян" 2:2
Голы: Ратао 31, Даллинга 64 – Лорьянте 2, Коне 80
Ещё один новичок Лиги 1 "Тулуза" впечатляет даже больше. Сегодня команде Филиппа Монтанье немного не хватило выдержки, чтобы удержать перевес в конце встречи с "Лорьяном". Но в целом именно его команда была лучше, и вполне могла выиграть во втором туре кряду. Но и так неплохо – 5 очков в 3 турах и шестое место в таблице. "Лорьяну" же снова куда труднее было играть с аустайдером, чем с "Ренном", который они растерзали на контратаках в прошлом туре.
Анже, "Стад Жан Буин"
"Анже" – "Брест" 1:3
Голы: Буфаль 70 – Ле Дуарон 10, 38, Дари 65
Удаление: Шабанович 34 (хозяева)
Плох на старте и "Анже". От надёжной обороны образца прошлого сезона не осталось и следа, а в игре на встречных курсах команда Жерара Батикля откровенно слаба. К тому же подвёл защитник Халид Шабанович, оставивший команду в меньшинстве в середине первой половины. Из позитива – только возвращение Софьяна Буфаля, которому сразу удалось найти свой первый гол в кампании. Правда этот мяч стал лишь голом престижа.
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