Килиан Мбаппе лучший бомбардир Лиги 1 в 21 веке. Он обошел Кавани

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе в гостевом матче Лиги 1 против "Лилля" (7:1) 21 августа оформил хет-трик. Эти голы позволили ему обогнать в списке лучших бомбардиров Лиги 1 Эдинсона Кавани (139 голов против 138).

139 - Thanks to his treble yesterday, Kylian Mbappé is now the Ligue 1 top goalscorer in the 21st century (139 goals), overtaking Edinson Cavani (138). Handover. pic.twitter.com/O2IhN763oK