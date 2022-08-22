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Килиан Мбаппе лучший бомбардир Лиги 1 в 21 веке. Он обошел Кавани
Невероятная результативность
Фото: twitter.com/PSG_inside
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе в гостевом матче Лиги 1 против "Лилля" (7:1) 21 августа оформил хет-трик. Эти голы позволили ему обогнать в списке лучших бомбардиров Лиги 1 Эдинсона Кавани (139 голов против 138).
139 - Thanks to his treble yesterday, Kylian Mbappé is now the Ligue 1 top goalscorer in the 21st century (139 goals), overtaking Edinson Cavani (138). Handover. pic.twitter.com/O2IhN763oK— OptaJean (@OptaJean) August 22, 2022
Эти 139 мячей француз забил за 185 матчей в Лиге 1. Он успел отдать ещё и 60 голевых передач.
Эдинсону Кавани понадобилось на 15 матчей больше – 200, чтобы забить свои 138 мячей. У него 30 голевых передач.
Эти двое – лучшие бомбардиры Лиги 1 в XXI веке.
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