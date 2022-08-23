Ювентус определился: вместо Депая – форвард Марселя

"Ювентус" может подписать нападающего "Марселя" Аркадиуша Милика, вместо Мемфиса Депая из "Барселоны" сообщает Gianlucadimarzio.com. Туринцы договорились с французским клубом об аренде за 2 миллиона евро.

Также в соглашении будет право выкупа нападающего за 8 миллионов евро.

Теперь "Барсе" придется искать другого покупателя для Мемфиса, на фоне приближающегося закрытия трансферного окна. Каталонцам необходимо зарегистрировать Жюля Кунде до 31 августа.

Милик перешел в "Марсель" в январе 2021 года из "Наполи". В 55 матчах за французскую команду он забил 30 голов и сделал 3 ассиста.