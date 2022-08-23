  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Ювентус определился: вместо Депая – форвард Марселя
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус определился: вместо Депая – форвард Марселя

Франция
(1 голосов)

Неожиданно

Ювентус определился: вместо Депая – форвард Марселя

Фото: twitter.com/OM_Officiel

Новина українською

"Ювентус" может подписать нападающего "Марселя" Аркадиуша Милика, вместо Мемфиса Депая из "Барселоны" сообщает Gianlucadimarzio.com. Туринцы договорились с французским клубом об аренде за 2 миллиона евро.

Также в соглашении будет право выкупа нападающего за 8 миллионов евро.

Теперь "Барсе" придется искать другого покупателя для Мемфиса, на фоне приближающегося закрытия трансферного окна. Каталонцам необходимо зарегистрировать Жюля Кунде до 31 августа.

Милик перешел в "Марсель" в январе 2021 года из "Наполи". В 55 матчах за французскую команду он забил 30 голов и сделал 3 ассиста.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Барселона Марсель Мемфис Депай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
gianlucadimarzio.com

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде