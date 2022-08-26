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CAS обязал Кардифф выплатить 6 миллионов евро Нанту за переход Сала, который погиб в авиакатастрофе
В "Кардиффе" недовольны
Фото: twitter.com/FCNantes
Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал "Кардифф" заплатить за нападающего Эмилиано Салу, погибшего в авиакатастрофе, сообщает The Athletic. Уэльский клуб должен выплатить 6 миллионов евро.
Эта сумма должна была стать первым платежом "Кардиффа" "Нанту". В январе 2019 года полная сумма трансфера составила 15 миллионов евро, но после пропажи игрока отказался платить, настаивая на том, что необходимые для завершения сделки условия не были выполнены французской стороной, а Сала не был зарегистрирован в качестве игрока АПЛ.
Футболист погиб в январе 2019 года во время перелета из Франции в Уэльс.
"Приняв во внимание все представленные доказательства и все аргументы, выдвинутые обоими клубами, комиссия CAS признала трансфер игрока из "Нанта" в "Кардифф" завершенным.
И поскольку условия, оговоренные в соглашении, были выполнены до смерти игрока, требование "Нанта" о выплате первой части суммы в размере 6 млн евро было удовлетворено", – говорится в заявлении CAS.
"Кардифф" выразил разочарование решением арбитражного суда.
"По итогу не решен важнейший вопрос об ответственности "Нанта" – и его агентов – за аварию, который придется решать в другом суде. Как только юристы клуба разберутся в причинах решения, мы планируем подать апелляцию, а пока не будем производить никаких выплат "Нанту".
Если апелляцию не удовлетворят, и клуб будет обязан выплатить сумму, мы подадим судебный иск против тех, кто несет ответственность за аварию, чтобы возместить свои убытки. Речь идет про "Нант" и его агентов.
Все наши мысли должны оставаться с семьей Эмилиано, которая сейчас получает финансовую поддержку от траста, созданного для них клубом", – сообщили в "Кардиффе".
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