Лига 1. Исмаили помог Лиллю победить на Корсике

Лига 1. 4-й тур

Аяччо, "Франсуа Коти"

"Аяччо" – "Лилль" 1:3

Голы: Языджи 17, Бамба 43, Джало 67

На 90-й минуте Дэвид не реализовал пенальти (штанга)

"Аяччо": Лерой – Диалло, Майембо, Гонсалес, Альфонс (Юссуф, 63) – Спадануда (Нури, 62), Мангани, Маркетти (Лячи, 74), Баяла – Амума (Муссити-Око, 74), Эль-Идрисси (Ботуэ, 63)

"Лилль": Жардим – Исмаили (Зедадка, 77), Джало (Йоро, 80), Фонте, Диаките – Гомес, Андре - Бамба, Языджи (Мартин, 70), Жегрова (Гудмундссон, 70) – Дэвид

Предупреждения: Мангани 71, Гонсалес 73, Баяла 86 – Диаките 51, Жегрова 57

"Лилль" реабилитировался после погрома от Парижа (1:7) в прошлом туре, добыв спокойную победу над "Аяччо" на выезде. Корсиканцам откровенно не повезло с календарём на старте кампании, но им всё равно удалось неплохо себя зарекомендовать, поделив очки с "Лансом" и минимально уступив "Лиону" и "Ренну" в прошлых турах. Но в чём никогда нельзя было отказать Паулу Фонсеке, так это в умении обыгрывать аутсайдеров, поэтому у новичка Лиги 1 сегодня не было шансов.

В сравнении с прошлым туром атакующий пыл "Лилля" неожиданно погас. Хотя по идее всё должно было быть ровно наоборот – сдержанная манера против "ПСЖ и радостный футбол сегодня. Но Фонсека явно преследовал цель заявить о себе в прошлое воскресенье, и это сказалось.

Сегодня "Доги" атаковали не так массировано, зато куда более точечно. С шедевральным мячом Языджи слёту повезло, но гости контролировали игру как до первого мяча, так и после. Проскакивали и фирменные комбинации Фонсекаболла, которые мы хорошо помним по выступлениям "Шахтёра". Недаром Исмаили так быстро прижился в новом коллективе, и отметился вторым результативным действием в сезоне, ассистировав Бамба до перерыва.

Второй тайм был чистой формальностью. Хотя "Аяччо" не сдавался и здорово давил со стандартов (7 ударов после них). Лучше всего работал корнеры. Майембо после углового попал в перекладину, а Баяла вообще забил. Но до того со стандартного положения отметились гости – Джало забил первый в кампании. 1:3. С чем у Фонсеки точно полный порядок, так это с результатом в матчам с андердогами. Учитывая уровень команд Лиги 1, провалиться португалец точно не должен.