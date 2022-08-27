Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига 1. Минимальные победы Ланса и Осера
Две домашних победы
Фото: Racing Club de Lens
Лига 1. 4-й тур
Осер, "Аббе-Дешам"
"Осер" – "Страсбур" 1:0
Гол: Перрен 29
"Осер" продолжает впечатлять после возвращение в Лига 1. Новичок третий тур кряду идёт без поражений, выиграв при этом как встречу с "Монпелье" (1:2) на прошлых выходных, так и со "Страсбуром" сегодня.
Бургундцам удалось выйти вперёд в первые полчаса благодаря дальнему выстрелу Гаэтана Перрена. Гости с трудом перестроились на атакующий футбол, и хоть и дважды перестреляли "Осер" по ударам, но их навала результата не дала. 1:0. "Осер" ненадолго поднялся в топ-5, "Страсбур" занесло почти что в зону вылета.
Ланс, "Боллар-Делелис"
"Ланс" – "Ренн" 2:1
Голы: Фофана 66, Опенда 70 – Лаборд 90+1
Тем временем "Ланс" набирает обороты, и после третьей победы в 4 турах как минимум временно поднимается на первую строчку. Сегодня команда Франка Эса задавила своего очередного конкурента за еврокубки – на фоне "Монако" (1:4) "Ренну" досталось ещё не так сильно.
После нехарактерно закрытого для обоих команд первого тайма игра добавила оборотов во второй половине. И это пошло на руку "кроваво-жёлтым". Капитан Секо Фофана блестящим дальним ударом открыл счёт на 66-й минуте. Не успел "Ренн" полезть в ответную атаку, как ещё раз получил от Опенды. Гости отквитали один усилиями Лаборда – но было слишком поздно.
2:1. "Ланс" ярко начинает сезон и заслуженно идёт в лидерах. А вот от великолепного футбола "Ренна", в прошлом году забившей 82 гола в Лиге 1, пока нет и следа. Надеемся, что вскоре Брюно Женезьо удастся вернуть всё на свои места.
Популярное сейчас
- Динамо - Днепр-1: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ
- Тренер Мехелена: Швед говорит, что пока не может играть в футбол. Поэтому я хочу, чтобы он держался подальше
- УПЛ. Ворскла - Верес 1:2. Тенденция против эпизодичности
- ПСЖ присматривается к самому дорогому игроку Валенсии
- Во Львовской области предлагают строить убежища в виде нор хоббитов из Властелина колец. ФОТО
- Украинский блогер собрал 24 миллиона гривен на День Независимости