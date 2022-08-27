Лига 1. Минимальные победы Ланса и Осера

Лига 1. 4-й тур

Осер, "Аббе-Дешам"

"Осер" – "Страсбур" 1:0

Гол: Перрен 29

"Осер" продолжает впечатлять после возвращение в Лига 1. Новичок третий тур кряду идёт без поражений, выиграв при этом как встречу с "Монпелье" (1:2) на прошлых выходных, так и со "Страсбуром" сегодня.

Бургундцам удалось выйти вперёд в первые полчаса благодаря дальнему выстрелу Гаэтана Перрена. Гости с трудом перестроились на атакующий футбол, и хоть и дважды перестреляли "Осер" по ударам, но их навала результата не дала. 1:0. "Осер" ненадолго поднялся в топ-5, "Страсбур" занесло почти что в зону вылета.

Ланс, "Боллар-Делелис"

"Ланс" – "Ренн" 2:1

Голы: Фофана 66, Опенда 70 – Лаборд 90+1

Тем временем "Ланс" набирает обороты, и после третьей победы в 4 турах как минимум временно поднимается на первую строчку. Сегодня команда Франка Эса задавила своего очередного конкурента за еврокубки – на фоне "Монако" (1:4) "Ренну" досталось ещё не так сильно.

После нехарактерно закрытого для обоих команд первого тайма игра добавила оборотов во второй половине. И это пошло на руку "кроваво-жёлтым". Капитан Секо Фофана блестящим дальним ударом открыл счёт на 66-й минуте. Не успел "Ренн" полезть в ответную атаку, как ещё раз получил от Опенды. Гости отквитали один усилиями Лаборда – но было слишком поздно.

2:1. "Ланс" ярко начинает сезон и заслуженно идёт в лидерах. А вот от великолепного футбола "Ренна", в прошлом году забившей 82 гола в Лиге 1, пока нет и следа. Надеемся, что вскоре Брюно Женезьо удастся вернуть всё на свои места.