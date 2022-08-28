Лига 1. Алексис разбивает команду Рэмзи, первая победа Нанта и уничтожение Бреста

Лига 1, 4-й тур

Ницца, Альянц Ривьера

Ницца – Марсель 0:3

Голы: Алексис Санчес 10, 42, Нуну Тавареш 37

"Ницца" проваливает старт сезона, проиграв вторую встречу кряду и опустившись в зону вылета. Возвращение Люсьена Фавра в клуб на данный момент совсем себя не оправдывает. А вот для "Марселя" эта победа стала уже третьей в Лиге 1, и несмотря на критику, команда Игоря Тудора поднялась на первую строчку. Как минимум до вечернего матча "ПСЖ".

Сегодняшний матч стал дерби имени "Арсенала". Арендованные у "канониров" Николя Пепе и Нуну Тавареш рубились друг против друга на фланге. Португалец ушёл с поля с третьим голом в кампании, а Пепе с 6 ударами и лишь одним в створ. Экс-лидер лондонцев Алексис Санчес оформил первые два гола в Лиге 1. Первый – с ассиста Гендузи. Ещё на поле в старте у гостей вышел Сеад Колашинац, а после перерыва у "орлов" появился Аарон Рэмзи.

"Марсель" спокойно забрал 3 очка, но главной новостью для фанатов "провансальцев" стал первый выход Димитри Пайета в старте. Не лучший матч Димитри, но с ним "Марсель" всё равно выглядел раза в два интереснее.

Брест, Стад Франсис Ле Бле

Брест – Монпелье 0:7

Голы: Мауасса 6, Ваи 10, 31, Хазри 11, Коцца 25, Жермен 64, 84

Удаление: Ле-Мелу 50 (хозяева)

Оливье Даль’Ольо приехал на некогда родной "Стад Франсис Ле Бле", где он три раза успешно сохранял прописку местному "Бресту". К сожалению для хозяев, в мире нет большего эксперта по слабостям их команды, нежели Даль’Ольо. И его новая команда "Монпелье" во всей красе это продемонстрировала.

Прошло полчаса с начала встречи, а "Брест" уже горел 0:5. "Паладины" нанесли три разящие контратаки, а также подготовили корнер специально под Бизота, плохо себя чувствующего на выходах. После перерыва Даль’Ольо дал отмашку стоп, но забыл предупредить об этом Валера Жермена. Жермен оформил дубль, включая красивый гол пяткой. 0:7. Не злите бывших.

Нант, Божуар

Нант – Тулуза 3:1

Голы: Гиссан 50, Мохамед 55, Симон 61 – Абухляль 15

"Нант" наконец добыл первую победу в сезоне, совершив яркий камбек после перерыва. "Тулуза" выдала сильный дебют и повела в счёте. Но после изменений Антуана Комбуаре в перерыве на поле была только одна команда – это "канарейки".

"Нант" настрадался на старте кампании, команда отпустила нескольких лидеров, а адекватной замены Комбуаре так и не дождался. Радует, что команда всё равно собралась сама, и наконец добыла 3 очка. Теперь вместе с "Тулузой" "канарейки" делят десятую строчку.

Труа, Стад де л'Об

Труа – Анже 3:1

Голы: Рипар 12, Балде 61, Одобер 82 – Дьони 67

Удаление: Менди 21 (гости)

"Труа" также забрал первую победу в сезоне после ужасной серии из трёх поражений кряду. Задачу команде Брюно Ирля помог исполнить "Анже". Рипар в дебюте вывел хозяев вперёд, а затем в составе гостей удалился Батиста Менди.

Как "Труа" не старался, но упустить такое преимущество им не удалось. "Труа" покидает зону вылета и вежливо уступает место на дне "Анже".

Лорьян, Стад дю Мустуар

Лорьян – Клермон 2:1

Голы: Моффи 24 (п), 41 – Сарачевич 62

Удаление: Боржес 48 (гости)

"Лорьян" в кои-то веки прилично стартовал, и забрал вторую победу в сезоне. "Мерлузовые" теперь в топ-4, к тому же имея игру в запасе. Сегодняшнюю победу команде принёс дубль Терема Моффи. 23-летний нигериец не оставляет надежд уйти на повышение до конца трансферного окна, но наконец выбрал лучший из путей для этого – доказывая свою силу на футбольное поле.

"Клермон" немного посопротивлялся после перерыва, и даже в меньшинстве сумел отыграть один мяч. Но на большее гостей не хватило. 2:1. "Лорьян" в ударе