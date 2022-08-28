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Лига 1. Дембеле спас Лион в Реймсе

Франция
(1 голосов)

Первый гол Муссы в сезоне

Лига 1. Дембеле спас Лион в Реймсе

Фото: Olympique Lyonnais

Новина українською

Лига 1, 4-й тур

Реймс, "Стад Огюст Делон"

"Реймс" – Лион" 1:1

Голы: Ито 24 – Дембеле 86

"Реймс": Пентц – Абдельхамид, Фас, Гравийон – Локо, Лопи, Мунеци, Бузи – Думбия – Балоган (Митчелл, 60), Ито (Агбаду, 67)

"Лион": Риу – Тальяфико, Люкеба, Тиаго Энрике (Баркола, 80), Гюсто – Толиссо (Шерки, 65), Лепенан, Рен-Аделаид (Какре, 46) – Экамби, Ляказетт, Тете (Дембеле, 65)

Предупреждения: Фас 64 – Какре 48

Удаление: Лопи 63

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В статье: Реймс Лион
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