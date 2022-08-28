Франция
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Лига 1. Дембеле спас Лион в Реймсе
Первый гол Муссы в сезоне
Фото: Olympique Lyonnais
Лига 1, 4-й тур
Реймс, "Стад Огюст Делон"
"Реймс" – Лион" 1:1
Голы: Ито 24 – Дембеле 86
"Реймс": Пентц – Абдельхамид, Фас, Гравийон – Локо, Лопи, Мунеци, Бузи – Думбия – Балоган (Митчелл, 60), Ито (Агбаду, 67)
"Лион": Риу – Тальяфико, Люкеба, Тиаго Энрике (Баркола, 80), Гюсто – Толиссо (Шерки, 65), Лепенан, Рен-Аделаид (Какре, 46) – Экамби, Ляказетт, Тете (Дембеле, 65)
Предупреждения: Фас 64 – Какре 48
Удаление: Лопи 63
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