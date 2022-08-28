  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ – Монако 1:1. Первая осечка чемпиона
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ – Монако 1:1. Первая осечка чемпиона

Франция
Обновлено
(1 голосов)

"Монегаскам" удалось остановить Париж

ПСЖ – Монако 1:1. Первая осечка чемпиона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1, 4-й тур

Париж, "Парк де Пренс"

"ПСЖ" – "Монако" 1:1

Голы: Неймар 70 (п) – Фолланд 20

"ПСЖ": Доннарумма – Рамос, Маркиньос (Мукиеле, 87), Кимпембе – Хакими, Саншеш (Данилу, 63), Верратти, Мендеш – Месси (Сарабия, 87) – Мбаппе, Неймар

"Монако": Нюбель – Агилар, Дисаси, Марипан, Бадиашиле, Энрике – Фофана, Камара (Лукас, 74), Головин (Эмболо, 64) – Фолланд (Аклиуш, 25, Минамино, 64), Бен Йеддер

Предупреждения: Неймар 5, Кимпембе 77, Верратти 86, Хакими 90+5 – Аклиуш 40, Камара 55, Бадиашиле 90+1, Энрике 90+5

"Монако" стало первой командой в этом сезоне, сумевшей остановить "Пари Сен-Жермен" в новом сезоне. После 21 гола в четырёх матчах кампании, 13 голевых действий Неймара и 1:7 против "Лилля" казалось, что Париж ещё нескоро оступится. Но осечка произошла уже в 4-м туре. Для этого понадобились: лучший матч "монегасков" в кампании, блестящий дебют Мохамеда Камара с первых минут и заколдованные штанги на "Парк де Пренс".

"Монегаски" провели выдающийся стартовый отрезок в 30 минут, который и обеспечил им результат в матче. Переход на три центральных защитника позволил Бадиашиле и Дисаси действовать в агрессивной манере, и создавать неприятности Неймару и компании. Их оборонительный квартет с Фофана и Камара навязывал физическую борьбу чувствительным суперзвёздам Парижа, действовал им на нервы и всячески сбивал с нужного ритма.

Отрабатывала и вся остальная команда, включая атакующую линию. Из-за ставки на интенсивность на лавку были усажены Эмболо и Минамино – их кондиции оставляют желать лучшего. Таким образом Кевин Фолланд, и выдал прекрасные 25 минут, пока не ушёл с поля с травмой. Немец и Неймара выводил, и организовывал прессинг команды, и забил мяч. Камара жестко обезмячил Месси в центре поля, начав голевую контратаку, и транзитом через Головина мяч оказался в ногах у Фолланда.

После пропущенного "ПСЖ" перехватил инициативу. Париж давил и со стандартов (Рамос едва не исполнил бисиклету), и в позиционных атаках. В трудный момент именно Месси оказался лидером атаки. Лео пробил в штангу из-за штрафной, а на добивание Мбаппе тоже пнул в стойку, несмотря на пустующий створ ворот Нюбеля.

Во втором тайме у гостей постепенно стали заканчиваться силы, и Париж всё же отыгрался. Неймар поймал Марипана на резкой смене направления движения, и заработал пенальти. Обошлось без ссор с Мбаппе, зато с голом. В концовке Килиан мог вырывать победу, но из пределов вратарской головой направил мяч мимо ворот.

1:1. "Монако" показал, что у Парижа есть недостатки. В переходных фазах у "ПСЖ" уже не бардак, но всё далеко не на топовом уровне. Ну и интенсивность – чем быстрее и жестче играет соперник, тем меньше магии от волшебников "ПСЖ" мы видим.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Монако Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
29.08.2022 в 00:10
Парад зверхності, та ми тут всім по 5... 6 м'ячів забиваємо, і невезіння по три сейва та потрапляння в каркас Той же самий Мбаппе ледь не з кута воротарського б'є у штангу! Та взагалі стільки чудових моментів, 9 ударів, цікаво а чи потрапляв у ворота Поки не рівень суперзірки, яку Кіліан на себе причепив. Черговий раз герой матчу Неймар, а "прихований" Мессі. Показник майстерності та вкладу в гру команду... Пробіг мабуть менше всіх польових основи, проте має третю оцінку за матч, і на whoscored, і на sofascore! Дійсно футбол це не тільки бігти-боротись Питання наскільки у ПСЖ "зберіглась скляна щелепа" при новому тренеру поки без відповіді.
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.08.2022 в 00:08
суркисы за манаку играли палюбасу!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде