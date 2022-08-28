ПСЖ – Монако 1:1. Первая осечка чемпиона

Лига 1, 4-й тур

Париж, "Парк де Пренс"

"ПСЖ" – "Монако" 1:1

Голы: Неймар 70 (п) – Фолланд 20

"ПСЖ": Доннарумма – Рамос, Маркиньос (Мукиеле, 87), Кимпембе – Хакими, Саншеш (Данилу, 63), Верратти, Мендеш – Месси (Сарабия, 87) – Мбаппе, Неймар

"Монако": Нюбель – Агилар, Дисаси, Марипан, Бадиашиле, Энрике – Фофана, Камара (Лукас, 74), Головин (Эмболо, 64) – Фолланд (Аклиуш, 25, Минамино, 64), Бен Йеддер

Предупреждения: Неймар 5, Кимпембе 77, Верратти 86, Хакими 90+5 – Аклиуш 40, Камара 55, Бадиашиле 90+1, Энрике 90+5

"Монако" стало первой командой в этом сезоне, сумевшей остановить "Пари Сен-Жермен" в новом сезоне. После 21 гола в четырёх матчах кампании, 13 голевых действий Неймара и 1:7 против "Лилля" казалось, что Париж ещё нескоро оступится. Но осечка произошла уже в 4-м туре. Для этого понадобились: лучший матч "монегасков" в кампании, блестящий дебют Мохамеда Камара с первых минут и заколдованные штанги на "Парк де Пренс".

"Монегаски" провели выдающийся стартовый отрезок в 30 минут, который и обеспечил им результат в матче. Переход на три центральных защитника позволил Бадиашиле и Дисаси действовать в агрессивной манере, и создавать неприятности Неймару и компании. Их оборонительный квартет с Фофана и Камара навязывал физическую борьбу чувствительным суперзвёздам Парижа, действовал им на нервы и всячески сбивал с нужного ритма.

Отрабатывала и вся остальная команда, включая атакующую линию. Из-за ставки на интенсивность на лавку были усажены Эмболо и Минамино – их кондиции оставляют желать лучшего. Таким образом Кевин Фолланд, и выдал прекрасные 25 минут, пока не ушёл с поля с травмой. Немец и Неймара выводил, и организовывал прессинг команды, и забил мяч. Камара жестко обезмячил Месси в центре поля, начав голевую контратаку, и транзитом через Головина мяч оказался в ногах у Фолланда.

После пропущенного "ПСЖ" перехватил инициативу. Париж давил и со стандартов (Рамос едва не исполнил бисиклету), и в позиционных атаках. В трудный момент именно Месси оказался лидером атаки. Лео пробил в штангу из-за штрафной, а на добивание Мбаппе тоже пнул в стойку, несмотря на пустующий створ ворот Нюбеля.

Во втором тайме у гостей постепенно стали заканчиваться силы, и Париж всё же отыгрался. Неймар поймал Марипана на резкой смене направления движения, и заработал пенальти. Обошлось без ссор с Мбаппе, зато с голом. В концовке Килиан мог вырывать победу, но из пределов вратарской головой направил мяч мимо ворот.

1:1. "Монако" показал, что у Парижа есть недостатки. В переходных фазах у "ПСЖ" уже не бардак, но всё далеко не на топовом уровне. Ну и интенсивность – чем быстрее и жестче играет соперник, тем меньше магии от волшебников "ПСЖ" мы видим.