ПСЖ подпишет лидера Валенсии Солера

"ПСЖ" на завершающей стадии переговоров по хавбеку "Валенсии" Карлосу Солеру, сообщает Фабрицио Романо. Стороны подпишут соглашение на 5 лет.

Сообщается, что сумма сделки составит 18 миллионов евро чистыми + 3 миллиона бонусной части.

Paris Saint-Germain are set to sign Carlos Soler, here we go! PSG are closing on agreement with Valencia: €18m guaranteed fee plus €3m add-ons with solidariety fee. ???????? #PSG



Five year deal ready as Luis Campos wants Soler as player for present and future.



Fabián Ruiz, done. pic.twitter.com/MBJT8dmvrq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2022

В этом сезоне Солер провел уже 3 матча в Ла Лиге и забил 1 гол.

В прошлом сезоне Карлос провел 38 матчей, забил 12 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего испанца в 50 миллионов евро.