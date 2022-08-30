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ПСЖ подпишет лидера Валенсии Солера
Грядут перестановки в полузащите
Фото: twitter.com/valenciacf
"ПСЖ" на завершающей стадии переговоров по хавбеку "Валенсии" Карлосу Солеру, сообщает Фабрицио Романо. Стороны подпишут соглашение на 5 лет.
Сообщается, что сумма сделки составит 18 миллионов евро чистыми + 3 миллиона бонусной части.
Paris Saint-Germain are set to sign Carlos Soler, here we go! PSG are closing on agreement with Valencia: €18m guaranteed fee plus €3m add-ons with solidariety fee. ???????? #PSG— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2022
Five year deal ready as Luis Campos wants Soler as player for present and future.
Fabián Ruiz, done. pic.twitter.com/MBJT8dmvrq
В этом сезоне Солер провел уже 3 матча в Ла Лиге и забил 1 гол.
В прошлом сезоне Карлос провел 38 матчей, забил 12 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего испанца в 50 миллионов евро.
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