Игнатенко пропускает матч Бордо впервые за пять туров Лиги 2

Данил Игнатенко не попал в состав "Бордо" на матч Лиги 2 против "Кевийи". До этого хавбек 5 раз подряд попадал в старт французской команды.

В прошлом матче Даниил не получил желтую. Также не сообщалось о повреждениях футболиста.

Твиттер "Бордо" выложил фото Даниила перед матчем, который пришел поддержать команду с трибун.

Suspendu ce soir, Danylo Ignatenko est en tribune pour supporter ses coéquipiers #FCGBQRM ???????????? pic.twitter.com/jP7e5hDzLZ — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 30, 2022

В этом сезоне Игнатенко провел 5 матчей за "Бордо", забил 1 мяч и получил 3 предупреждения. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего украинца в 1,5 миллиона евро.