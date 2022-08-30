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Игнатенко пропускает матч Бордо впервые за пять туров Лиги 2

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Травма?

Игнатенко пропускает матч Бордо впервые за пять туров Лиги 2

Фото: twitter.com/girondins

Новина українською

Данил Игнатенко не попал в состав "Бордо" на матч Лиги 2 против "Кевийи". До этого хавбек 5 раз подряд попадал в старт французской команды.

В прошлом матче Даниил не получил желтую. Также не сообщалось о повреждениях футболиста.

Твиттер "Бордо" выложил фото Даниила перед матчем, который пришел поддержать команду с трибун.

В этом сезоне Игнатенко провел 5 матчей за "Бордо", забил 1 мяч и получил 3 предупреждения. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего украинца в 1,5 миллиона евро.

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В статье: Бордо Данил Игнатенко
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
30.08.2022 в 23:26
Та он в Лилль переходит )))
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