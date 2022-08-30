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Игнатенко пропускает матч Бордо впервые за пять туров Лиги 2
Травма?
Фото: twitter.com/girondins
Данил Игнатенко не попал в состав "Бордо" на матч Лиги 2 против "Кевийи". До этого хавбек 5 раз подряд попадал в старт французской команды.
В прошлом матче Даниил не получил желтую. Также не сообщалось о повреждениях футболиста.
Твиттер "Бордо" выложил фото Даниила перед матчем, который пришел поддержать команду с трибун.
Suspendu ce soir, Danylo Ignatenko est en tribune pour supporter ses coéquipiers #FCGBQRM ???????????? pic.twitter.com/jP7e5hDzLZ— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 30, 2022
В этом сезоне Игнатенко провел 5 матчей за "Бордо", забил 1 мяч и получил 3 предупреждения. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего украинца в 1,5 миллиона евро.
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