Лига 1. Тете продолжает тащить Лион, Монако снова проваливается

Лига 1, 5-й тур

Лион, Стад Олимпик Лионне

Лион – Осер 2:1

Гол: Тете 29, Экамби 72 – Отре 80

"Лион": Риу – Тальяфико, Люкеба, Тиаго Энрике, Гюсто – Какре, Лепенан, Февр (Толиссо, 68) – Токо Экамби (Баркола, 85), Ляказетт (Дембеле, 85), Тете (Шерки, 68)

"Осер": Костиль – Менса, Коэфф, Жубал, Перейра – Туре – Руис-Атиль (Перрен, 63), Мчангама (Сахи, 63), Равелосон (Отре, 78), Синайоко (Эн, 63) – да Кошта

"Лион" продлил беспрогрышную серию в чемпионате, обыграв "Осер". Тете сегодня вновь отличился голом, открыв счёт на 28-й минуте. Для "горняка" этот гол стал четвертым в сезоне – больше только у его соотечественника Неймара. Ещё один мяч положил Карл Токо Экамби.

Старт сезона "ткачей" впечатляет, но не нужно забывать о лёгком календаре. Пока команду тащат мощные фланги и возвращение Ляказетта. Но на дистанции отсутствие креативных Пакеты и Ауара, уехавших в АПЛ, обязательно скажется. Не впечатляет и защита коллектива Петера Боса – пропустили и от "Аяччо", и от "Труа", и от "Реймса" с "Осером".

Монако, Стад Луи II

Монако – Труа 2:4

Голы: Марипан 10, Фофана 63 – Тардье 22 (п), Одобер 45+3, Балде 48, Салмье 78

"Монако": Нюбель – Сарр (Бадиашиле, 46), Марипан, Дисаси – Якобс, Камара (Лукас, 81), Фофана, Вандерсон (Агилар, 46) – Минамино (Головин, 46) – Бен Йеддер (Диатта, 54)

"Труа": Галлон – Яде, Салмье, Палмер-Браун, Поросо, Бальде – Рипар (Лопеш, 64), Куаме, Тардье (Динжоме, 85), Одобер (Шавалерин, 72) – Балде (Угбо, 71)

Удаление: Марипан 44

Тем временем "Монако" после впечатляющего матча с "Пари Сен-Жермен" (1:1) на выходных опять провалились. Команда Филипа Клемана страдает всё от тех же проблем – неумение играть первым номером и проблемы с дисциплиной. В третий раз в сезоне "монегаски" играли дома, в третий раз не смогли победить, и в третий раз заканчивали игру вдесятером.

На этот раз партнёром подвёл Марипан, который после гола на 10-й минуте удалился в конце тайма. Это полностью сломало игру. "Труа" отыгрался ещё до перерыва , а во втором тайме жестоко добил хозяев ещё тремя мячами. 5 очков в 5 турах, очередной провал в квалификации ЛЧ и 15-е место в Лиге 1. Клеман под серьёзным давлением.

Страсбур, Стад де ла Мено

Страсбур – Нант 1:1

Голы: Диалло 28 – Мохамед 85

"Страсбур" и "Нант" – две тренерские команды, две сенсации прошлого сезона. Одни неожиданно до последнего боролись за Лигу Чемпионов, вторые забрали Кубок Франции. И оба совсем заглохли в новой кампании, собрал одну победу на двоих в четырёх стартовых турах.

Хозяева подловили "канареек" на стандарте в первой тайме, и Хабиб Диалло открыл счёт в матче. Но "Нант" был лучше, давил весь матч, и наконец отыгрался за 5 минут до конца основного времени. Гостей спас Мостафа Мохамед. 1:1.

Монпелье, Стад де ля Моссон

Монпелье – Аяччо 2:0

Голы: Норден 28, Ваи 77

Удаления: Омлин 45 – Амума 37

"Монпелье" и "Аяччо" во второй раз в сезоне доигрывали матч вдесятером. "Паладины" были в идентичном положении в позапрошлом туре – матч дома против новичка Лиги 1 (тогда это был "Осер"), и игра с обоюдными удалениями. На этот раз удалось не только набрать очки, но и победить. За "Монпелье" отличились Норден и Ваи, "Аяччо" больше атаковал, но все их 15 ударов прошли мимо ворот.

Анже, Стад Жан Буин

Анже – Реймс 2:4

Голы: Буфаль 59 (п), Юну 67 – Мунеци 23, Ито 45, Балоган 70 (п), Фліп 90

Удаление: Каюсте 65 (гости)

"Анже" проиграл третью игру кряду и продолжает обитать на самом дне турнирной таблицы. "Реймс" ушёл на перерыв с перевесом в два гола, но затем команда Оскара Гарсия едва не упустила полностью выигрышный матч за 10 минут. Сначала Буфаль отыграл один, затем гости остались в меньшинстве и Буфаль ассистировал партнёру на 2:2.

Вдохновлённый "Анже" попёр вперед за первой победой в сезоне, но пропустил две контратаки, и снова вынуждены мириться с поражением. 2:4.