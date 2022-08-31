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Тете делает разницу. Лион – Осер 2:1. Обзор матча, видео голов

Франция
(1 голосов)

Лион - Осер ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 31.08.2022 ⋇ Лига 1 на UA-Футбол

Тете делает разницу. Лион – Осер 2:1. Обзор матча, видео голов

Фото - ФК Ліон / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Во Франции продолжается пятый тур Лиги 1. Рядовую победу в нем одержал "Лион", подтвердив свои амбиции. Разница в счете с "Осером" – минимальная, и ее обеспечил, в том числе, гол бразильца Тете.

Арендованный у "Шахтера" футболист отметился уже четвертым точным ударом в чемпионате Франции. Также в его активе – две результативные передачи.

Лига 1, 5-й тур
Лион, Стад Олимпик Лионне
"Лион" – "Осе"р 2:1
Голы: Тете 29, Экамби 72 – Отре 80

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В статье: Лион Тете
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