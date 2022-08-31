Тете делает разницу. Лион – Осер 2:1. Обзор матча, видео голов

Во Франции продолжается пятый тур Лиги 1. Рядовую победу в нем одержал "Лион", подтвердив свои амбиции. Разница в счете с "Осером" – минимальная, и ее обеспечил, в том числе, гол бразильца Тете.

Арендованный у "Шахтера" футболист отметился уже четвертым точным ударом в чемпионате Франции. Также в его активе – две результативные передачи.

Лига 1, 5-й тур

Лион, Стад Олимпик Лионне

"Лион" – "Осе"р 2:1

Голы: Тете 29, Экамби 72 – Отре 80