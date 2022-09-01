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Месси создает голы для Неймара и Мбаппе. Тулуза – ПСЖ 0:3. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Тулуза – ПСЖ, чемпионат Франции, 1 сентября 2022
Getty Images / Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча 5-го тура французской Лиги 1, в котором Тулуза проиграла Пари Сен-Жермен. Чемпион не имел проблем с командой, которая только поднялась со второго дивизиона. Вновь отличились Неймар и Мбаппе, в обоих случаях им отличные передачи давал Месси. Закрепил преимущество Бернат.
Французская Лига 1. 5-й тур
Тулуза – Пари Сен-Жермен 0:3
Голы: Неймар 37, Мбаппе 50, Бернат 90
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