Месси создает голы для Неймара и Мбаппе. Тулуза – ПСЖ 0:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча 5-го тура французской Лиги 1, в котором Тулуза проиграла Пари Сен-Жермен. Чемпион не имел проблем с командой, которая только поднялась со второго дивизиона. Вновь отличились Неймар и Мбаппе, в обоих случаях им отличные передачи давал Месси. Закрепил преимущество Бернат.

Французская Лига 1. 5-й тур

Тулуза – Пари Сен-Жермен 0:3

Голы: Неймар 37, Мбаппе 50, Бернат 90