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Месси создает голы для Неймара и Мбаппе. Тулуза – ПСЖ 0:3. Видео голов и обзор матча

Франция
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Тулуза – ПСЖ, чемпионат Франции, 1 сентября 2022

Месси создает голы для Неймара и Мбаппе. Тулуза – ПСЖ 0:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча 5-го тура французской Лиги 1, в котором Тулуза проиграла Пари Сен-Жермен. Чемпион не имел проблем с командой, которая только поднялась со второго дивизиона. Вновь отличились Неймар и Мбаппе, в обоих случаях им отличные передачи давал Месси. Закрепил преимущество Бернат.

Французская Лига 1. 5-й тур
Тулуза – Пари Сен-Жермен 0:3
Голы: Неймар 37, Мбаппе 50, Бернат 90

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В статье: Лионель Месси Неймар "Тулуза" Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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