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Бенфика арендовала Дракслера у ПСЖ

Франция
(1 голосов)

Некогда многообещающий талант

Бенфика арендовала Дракслера у ПСЖ

Фото: твиттер Бенфики

Новина українською

"Бенфика" объявила об аренде полузащитника "ПСЖ" Юлиана Дракслера. Соглашение до конца сезона.

Юлиан перешел в "ПСЖ" из "Вольфсбурга" в январе 2017 года за 36 миллионов евро, но так и не смог закрепиться в стартовом составе.

Юлиан провел в прошлом сезоне 24 матча за "ПСЖ", забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего немца в 18 миллионов евро.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Юлиан Дракслер ПСЖ
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