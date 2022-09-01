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Бенфика арендовала Дракслера у ПСЖ
Некогда многообещающий талант
Фото: твиттер Бенфики
"Бенфика" объявила об аренде полузащитника "ПСЖ" Юлиана Дракслера. Соглашение до конца сезона.
Юлиан перешел в "ПСЖ" из "Вольфсбурга" в январе 2017 года за 36 миллионов евро, но так и не смог закрепиться в стартовом составе.
✍️ Bem-vindo, Draxler!— SL Benfica (@SLBenfica) September 1, 2022
???????? ???? Welcome!#EuAmoOBenfica || #Draxler pic.twitter.com/Y2ag4QBRCb
Юлиан провел в прошлом сезоне 24 матча за "ПСЖ", забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего немца в 18 миллионов евро.
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