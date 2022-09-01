Бенфика арендовала Дракслера у ПСЖ

"Бенфика" объявила об аренде полузащитника "ПСЖ" Юлиана Дракслера. Соглашение до конца сезона.

Юлиан перешел в "ПСЖ" из "Вольфсбурга" в январе 2017 года за 36 миллионов евро, но так и не смог закрепиться в стартовом составе.

Юлиан провел в прошлом сезоне 24 матча за "ПСЖ", забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего немца в 18 миллионов евро.