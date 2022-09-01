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Официально: ПСЖ подписал Солера из Валенсии
Галтье собрал полузащиту под себя
Фото: psg.fr
"ПСЖ" объявил о подписании хавбека Карлоса Солера из "Валенсии". Испанец подписал контракт на 5 лет.
La première journée de @Carlos10Soler à Paris ! ????????@Aspetar#WelcomeCarlos pic.twitter.com/RrhPQReKta— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 1, 2022
Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 18 миллионов евро чистыми + 3 миллиона в виде бонусов.
В этом сезоне Солер провел уже 3 матча в Ла Лиге и забил 1 гол.
В прошлом сезоне Карлос провел 38 матчей, забил 12 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего испанца в 50 миллионов евро.
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