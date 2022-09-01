Официально: ПСЖ подписал Солера из Валенсии

"ПСЖ" объявил о подписании хавбека Карлоса Солера из "Валенсии". Испанец подписал контракт на 5 лет.

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 18 миллионов евро чистыми + 3 миллиона в виде бонусов.

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В этом сезоне Солер провел уже 3 матча в Ла Лиге и забил 1 гол.

В прошлом сезоне Карлос провел 38 матчей, забил 12 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего испанца в 50 миллионов евро.