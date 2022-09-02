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Вспомните ТОП-25 самых дорогих французских футболистов? Квиз
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В последний день лета, 31 августа, лондонский "Челси" подписал очередного дорогого новичка. Им стал французский центральный защитник "Лестера" Уэсли Фофана, за которого "аристократы" заплатили 80 миллионов 400 тысяч евро. Этот переход попал в пятерку самых дорогих трансферов французских игроков.
Сегодня мы предлагаем вспомнить 25 самых дорогих французских футболистов. Трансферная стоимость указана согласно данным портала transfermarkt. Ответы принимаются и на украинском, и на русском языках. Также можно вводить как имя и фамилию футболиста, так и только фамилию.
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