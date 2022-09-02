ПСЖ оштрафуют на 65 миллионов евро за несоблюдение финансового фэйр-плей

УЕФА наложил санкции на ряд клубов и, в частности "ПСЖ", за несоблюдение финансового фэйр-плей, сообщает L`Equipe. Парижане превысили допустимый трехлетний дефицит в 30 миллионов евро.

Теперь "Париж" обязан выплатить 65 миллионов евро штрафа.

10 миллионов из этой суммы должны быть выплачены сразу, в то время как остальные 55 миллионов евро постепенно.

Также будут оштрафованы "Милан", "Бешикташ", "Ювентус", "Рома", "Интер", "Монако" и "Марсель". Причем два последних клуба получили наименьшие штрафы – по 2 миллиона евро.

У клубов есть три года, чтобы вписаться в требования ФФП, иначе санкции будут ужесточены.

В случае повторного несоблюдения ФФП за этот период, клубам грозит уменьшение заявки с 25 до 23 футболистов и даже дисквалификация из турниров УЕФА, на которые клуб претендует.