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ПСЖ оштрафуют на 65 миллионов евро за несоблюдение финансового фэйр-плей

Франция
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Среди штрафников есть и другие клубы

ПСЖ оштрафуют на 65 миллионов евро за несоблюдение финансового фэйр-плей

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: John Berry

Новина українською

УЕФА наложил санкции на ряд клубов и, в частности "ПСЖ", за несоблюдение финансового фэйр-плей, сообщает L`Equipe. Парижане превысили допустимый трехлетний дефицит в 30 миллионов евро.

Теперь "Париж" обязан выплатить 65 миллионов евро штрафа.

10 миллионов из этой суммы должны быть выплачены сразу, в то время как остальные 55 миллионов евро постепенно.

Также будут оштрафованы "Милан", "Бешикташ", "Ювентус", "Рома", "Интер", "Монако" и "Марсель". Причем два последних клуба получили наименьшие штрафы – по 2 миллиона евро.

У клубов есть три года, чтобы вписаться в требования ФФП, иначе санкции будут ужесточены.

В случае повторного несоблюдения ФФП за этот период, клубам грозит уменьшение заявки с 25 до 23 футболистов и даже дисквалификация из турниров УЕФА, на которые клуб претендует.

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В статье: УЕФА Марсель Монако ПСЖ
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Источник:
lequipe.fr

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