Прокуратура начала расследование по заявлению Погба о шантаже

Прокуратура Парижа начала расследования после заявления Поля Погба о шантаже со стороны его брата Матиаса, сообщает BBC. Расследовать дело будет Центральное управление по борьбе с организованной преступностью (OCLCO) Центрального штаба судебной полиции (DCPJ).

Футболист "Ювентуса" заявлял, что стал жертвой вымогательства и угроз со стороны организованной банды. Они вымогают у полузащитника в 13 миллионов евро.

Погба обратился в прокуратуру Турина ещё 16 июля. В прошлом месяце провели предварительное расследование. Прокуратура Парижа рассмотрит обвинения в адрес неизвестного лица о "шантаже со стороны вооруженной банды, похищении и участии в преступном сговоре".

Напомним, что в какой-то момент Матиас (брат Поля, стоящий за шантажом) понял, что денег не будет, а за ним следит полиция, поэтому опубликовал видео, в котором среди прочего обвинил Поля в "найме колдуна-марабута, чтобы тот испортил игру Киллиану Мбаппе".