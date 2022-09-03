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Нант – ПСЖ 0:3. Лёгкий вечерний променад

Франция
(1 голосов)

Париж в эконом-режиме разгромил "канареек"

Нант – ПСЖ 0:3. Лёгкий вечерний променад

Фото: Faisal HQ

Новина українською

Лига 1, 6-й тур

Нант, "Божуар"

"Нант" – "ПСЖ 0:3

Голы: Мбаппе 18, 54, Мендеш 68

"Нант": Лафон – Кастеллетто (Коршья, 66), Жиротто, Паллуа – Фабио, Мутуссами (Дусе, 80), Чиривелья, Аппиа – Блас (Ачи, 85) – Гессан (Ганаго, 67), Мохамед (Коко, 80)

"ПСЖ": Доннарумма – Данилу, Маркиньос, Кимпембе – Хакими, Верратти (Рамос, 63), Витинья (Саншеш, 33), Бернат (Мендеш, 46) – Месси – Сарабия (Экитике, 70), Мбаппе (Неймар, 63)

Предупреждения: Паллуа 33 – Бернат 45, Верратти 50, Мбаппе 58, Рамос 69

Удаление: Фабио 24

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В статье: Нант Пари Сен-Жермен (Париж)
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