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Нант – ПСЖ 0:3. Лёгкий вечерний променад
Париж в эконом-режиме разгромил "канареек"
Фото: Faisal HQ
Лига 1, 6-й тур
Нант, "Божуар"
"Нант" – "ПСЖ 0:3
Голы: Мбаппе 18, 54, Мендеш 68
"Нант": Лафон – Кастеллетто (Коршья, 66), Жиротто, Паллуа – Фабио, Мутуссами (Дусе, 80), Чиривелья, Аппиа – Блас (Ачи, 85) – Гессан (Ганаго, 67), Мохамед (Коко, 80)
"ПСЖ": Доннарумма – Данилу, Маркиньос, Кимпембе – Хакими, Верратти (Рамос, 63), Витинья (Саншеш, 33), Бернат (Мендеш, 46) – Месси – Сарабия (Экитике, 70), Мбаппе (Неймар, 63)
Предупреждения: Паллуа 33 – Бернат 45, Верратти 50, Мбаппе 58, Рамос 69
Удаление: Фабио 24
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