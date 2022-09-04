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Галтье: В матче с ПСЖ нам придется постараться. Нужно сыграть компактно в обороне
Тренер уже выбрал тактику
Фото: twitter.com/PSG_inside
Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье дал комментарий после матча Лиги 1 с "Нантом" (3:0).
"Мы в порядке, стабильно забиваем, у игроков отличное настроение. У них огромное желание взаимодействовать на поле.
Лига чемпионов – это уже другой уровень, и матч с "Юве" будет другим по сравнению с сегодняшней игрой. Я внимательно наблюдал за их матчем с "Фиорентиной" (1:1).
У "Ювентуса" большой опыт выступлений в этом турнире, и нам придется очень постараться, нужно сыграть очень компактно в обороне и при этом суметь забить голы", – сказал Кристоф Гальтье.
Напомним, уже во вторник парижане сыграют с "Ювентусом" в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
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