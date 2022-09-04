  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Галтье: В матче с ПСЖ нам придется постараться. Нужно сыграть компактно в обороне
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Галтье: В матче с ПСЖ нам придется постараться. Нужно сыграть компактно в обороне

Франция
(1 голосов)

Тренер уже выбрал тактику

Галтье: В матче с ПСЖ нам придется постараться. Нужно сыграть компактно в обороне

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье дал комментарий после матча Лиги 1 с "Нантом" (3:0).

"Мы в порядке, стабильно забиваем, у игроков отличное настроение. У них огромное желание взаимодействовать на поле.

Лига чемпионов – это уже другой уровень, и матч с "Юве" будет другим по сравнению с сегодняшней игрой. Я внимательно наблюдал за их матчем с "Фиорентиной" (1:1).

У "Ювентуса" большой опыт выступлений в этом турнире, и нам придется очень постараться, нужно сыграть очень компактно в обороне и при этом суметь забить голы", – сказал Кристоф Гальтье.

Напомним, уже во вторник парижане сыграют с "Ювентусом" в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Неймар Кристоф Галтье ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
L’Équipe

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dalexx (Украина)
04.09.2022 в 13:18
Автору позор. Так заголовок изгадить это уметь надо)
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде