Галтье: В матче с ПСЖ нам придется постараться. Нужно сыграть компактно в обороне

Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье дал комментарий после матча Лиги 1 с "Нантом" (3:0).

"Мы в порядке, стабильно забиваем, у игроков отличное настроение. У них огромное желание взаимодействовать на поле.

Лига чемпионов – это уже другой уровень, и матч с "Юве" будет другим по сравнению с сегодняшней игрой. Я внимательно наблюдал за их матчем с "Фиорентиной" (1:1).

У "Ювентуса" большой опыт выступлений в этом турнире, и нам придется очень постараться, нужно сыграть очень компактно в обороне и при этом суметь забить голы", – сказал Кристоф Гальтье.