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Лига 1. Доминантный Лилль Фонсеки, упорный Ланс и миролюбивый Страсбур
Тем временем "Лорьян" залетел в топ-6
Фото: LOSC
Лига 1, 6-й тур
Монпелье, Стад де ля Моссон
Монпелье – Лилль 1:3
Голы: Ваи 20 – Дэвид 41, 90+5, Гомес 57
Удаление: Жермен 45+3 (хозяева)
Паулу Фонсеку продолжает выполнять программу-минимум, уверенно справляясь с соперниками уровнем ниже. В “больших матчах” “Лилль” уже дважды проиграл в этом сезоне, зато “доги” имеют три победы в четырёх играх с остальными при единственной ничьей.
“Монпелье” озадачил гостей в первой половине первого тайма. Тиаго Джало и Исмаили проверили каркас ворот “паладинов” в дебюте, но затем Джало уже пришлось выносить мяч с линии ворот. А на 20-й минуте Ваи подловил защиту “Лилля” на грубой ошибке, и вывел хозяев вперёд.
“Доги” отреагировал молниеносно, и к перерыву вернувшийся Реми Кабелла продемонстрировал свою магию, ассистировав Дэвиду. Удаление Жермена позволило гостям в доминирующей манере наседать над воротами Карвальо, и это вылилось в гол сначала Гомеса (опять с передачи Кабеллы), а под конец Дэвид оформил дубль. При численном перевесе прессинг и позиционные атаки “догов” выглядят лихо, но как насчёт игры 11 на 11?
Реймс, Огюст Делон
Реймс – Ланс 1:1
Голы: Балоган 71 – Опенда 82
Удаление: Мачадо 66 (гости)
“Реймс” прервал трёхматчевую победную серию “Ланса”, разделив очки с командой Франка Эса на своём поле. При довольно открытой игре команды больше часа не могли добиться хотя бы одного гола. Но на 66-й минуте Мачадо оставил гостей в меньшинстве, и вскоре Балогун вывел “Реймс” вышел вперёд – форвард отметился 5-м голов в сезоне. Но “кроваво-жёлтые” продемонстрировали свой характер, полетели отыгрываться, и Луис Опенда спас хотя бы пункт для гостей.
“Ланс” сохраняет третье место, но при случае их оттуда рискует сместить “Лион”. “Реймс” же не проигрывает уже 4 встречи, правда в них удалось взять лишь одну победу.
Аяччо, Франсуа Коти
Аяччо – Лорьян 0:1
Гол: Уаттара 51
“Аяччо” после повышения не выглядит командой, способной навязать хотя бы борьбу за сохранение прописки. Поэтому “Лорьян”, который обычно откладывает вопрос о выживание на апрель-май, решил заранее позаботиться о проблемах, и забрать 3 очка у возможного конкурента. Третья победа “оражневых” в кампании и неожиданное шестое место.
Брест, Стад Франсис Ле Бле
Брест – Страсбур 1:1
Голы: Ле-Мелу 6 – Ажорк 28 (п)
Удаление: Прчич 31 (гости)
Клермон, Габриэль Монпье
Клермон – Тулуза 2:0
Голы: Гоналон 46, Сарачевич 90+6
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