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Лига 1. Доминантный Лилль Фонсеки, упорный Ланс и миролюбивый Страсбур

Франция
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Тем временем "Лорьян" залетел в топ-6

Лига 1. Доминантный Лилль Фонсеки, упорный Ланс и миролюбивый Страсбур

Фото: LOSC

Новина українською

Лига 1, 6-й тур

Монпелье, Стад де ля Моссон

Монпелье – Лилль 1:3

Голы: Ваи 20 – Дэвид 41, 90+5, Гомес 57

Удаление: Жермен 45+3 (хозяева)

Паулу Фонсеку продолжает выполнять программу-минимум, уверенно справляясь с соперниками уровнем ниже. В “больших матчах” “Лилль” уже дважды проиграл в этом сезоне, зато “доги” имеют три победы в четырёх играх с остальными при единственной ничьей.

“Монпелье” озадачил гостей в первой половине первого тайма. Тиаго Джало и Исмаили проверили каркас ворот “паладинов” в дебюте, но затем Джало уже пришлось выносить мяч с линии ворот. А на 20-й минуте Ваи подловил защиту “Лилля” на грубой ошибке, и вывел хозяев вперёд.

“Доги” отреагировал молниеносно, и к перерыву вернувшийся Реми Кабелла продемонстрировал свою магию, ассистировав Дэвиду. Удаление Жермена позволило гостям в доминирующей манере наседать над воротами Карвальо, и это вылилось в гол сначала Гомеса (опять с передачи Кабеллы), а под конец Дэвид оформил дубль. При численном перевесе прессинг и позиционные атаки “догов” выглядят лихо, но как насчёт игры 11 на 11?

Реймс, Огюст Делон

Реймс – Ланс 1:1

Голы: Балоган 71 – Опенда 82

Удаление: Мачадо 66 (гости)

“Реймс” прервал трёхматчевую победную серию “Ланса”, разделив очки с командой Франка Эса на своём поле. При довольно открытой игре команды больше часа не могли добиться хотя бы одного гола. Но на 66-й минуте Мачадо оставил гостей в меньшинстве, и вскоре Балогун вывел “Реймс” вышел вперёд – форвард отметился 5-м голов в сезоне. Но “кроваво-жёлтые” продемонстрировали свой характер, полетели отыгрываться, и Луис Опенда спас хотя бы пункт для гостей.

“Ланс” сохраняет третье место, но при случае их оттуда рискует сместить “Лион”. “Реймс” же не проигрывает уже 4 встречи, правда в них удалось взять лишь одну победу.

Аяччо, Франсуа Коти

Аяччо – Лорьян 0:1

Гол: Уаттара 51

“Аяччо” после повышения не выглядит командой, способной навязать хотя бы борьбу за сохранение прописки. Поэтому “Лорьян”, который обычно откладывает вопрос о выживание на апрель-май, решил заранее позаботиться о проблемах, и забрать 3 очка у возможного конкурента. Третья победа “оражневых” в кампании и неожиданное шестое место.

Брест, Стад Франсис Ле Бле

Брест – Страсбур 1:1

Голы: Ле-Мелу 6 – Ажорк 28 (п)

Удаление: Прчич 31 (гости)

Клермон, Габриэль Монпье

Клермон – Тулуза 2:0

Голы: Гоналон 46, Сарачевич 90+6

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В статье: Лорьян Реймс Монпелье Брест "Тулуза" Страсбур Клермон (Клермон-Ферран) Лилль Ланс
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