Лига 1. Эмболо приносит Монако победу в дерби Лазурного берега

Лига 1, шестой тур

Ницца, Альянц Ривьера

Ницца – Монако 0:1

Гол: Эмболо 69

Ницца: Шмейхель – Вити, Данте, Тодибо – Бар (Брайан, 76), Тюрам (Росарио, 46), Рэмзи (Бека Бека, 55), Атталь (Лотомба, 34) – Лаборд, Пепе (Диоп, 76) – Делор

Монако: Нюбель – Бадиашиле, Сарр, Дисаси – Энрике, Фофана, Камара, Агилар (Вандерсон, 65) – Головин (Якобс, 90), Диатта – Эмболо

Предупреждения: Росарио 50, Лотомба 90 – Камара 38

Бриль Эмболо принёс "Монако" победу в выездном матче против "Ниццы", забив единственный матч во встрече ударом головой. Оба соперника подходили к дерби Лазурного берега в откровенно плохой форме, имея по 5 очков каждый по итогам пяти туров. И Филип Клеман, и Люсьен Фар решили перестраховаться, выставили по 5 защитников, и мы увидели довольно скудный матч по меркам обоих коллективов.

В первом тайме угрозу создавали только хозяева. Гаэтан Лаборд, которого воссоединили с партнёром по "Монпелье" Анди Делором, создал два момента для партнёров. Сначала Юссуф Атталь мощно пробил прямо в Нюбеля после наката от Гаэтана. Затем Лаборд шикарно отпасовал на Делора, но ужасное первое касание алжирца неожиданно превратилось в передачу на Пепе, который мощно приложился со своей левой, но Нюбель вновь был на месте.

После перерыва динамика оставалась прежней. Данте со стандарта пару раз проверил немецкого вратаря "Монако", но тот снова был на высоте. "Ницца", забившая всего 4 гола в сезоне, внезапно вошла во вкус, начала атаковать более массировано, и тут же поплатилась. Кайо Энрике прорвался по левому краю, подал на Эмболо, и швейцарец спокойно отправил мяч в сетку после того, как Шмейхель застыл на ленточке вместо решительных действий на выходе. Первый удар в створ и сразу гол.

После гола "Монако" в своих лучших традициях наглухо закрылся. Игру "Ниццы" оживил только выход Софьяна Диопа, который был очень мотивирован огорчить экс-партнёров. Но усилий одного Диопа не хватило, и "Ницца" бесславно доиграла матч с всего одним ударом по воротам Нюбеля после пропущенного.

0:1. "Монако" всегда может качественно закрыться, и при игре на выезде их контратакующая тактика работает на ура. 8 матчей без поражений вдали от дома в Лиге 1, 6 из которых команда Клемана выиграла. Качественная игра на ошибках – это неплохо. Но такая безынициативность чревата потерями с середняками и аутсайдерами, что мы и видим по ходу сезона.