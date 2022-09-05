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В Сети завирусилось фото фанатов, потягивающих пиво на матче Лиги 1… из джакузи у углового флажка
Потрясающе!
+Foot Direct
Четыре болельщика "Труа" с максимальным комфортом смогли посмотреть поединок 6-го тура Лиги 1 с "Ренном" – из джакузи с подогревом, расположенного на арене "Стад де л’Об". Фанаты спокойно смотрели матч, потягивая при этом пиво. На случай, если поклонникам "Труа" надоела бы "теплая ванна", рядом с ней находились удобные шезлонги.
Парные места (первый тандем во время матча сменила вторая пара болельщиков) очень привлекли внимание пользователей в Интернете. Один из лучших комментариев: "Лига 1 – лучший чемпионат. А где можно записаться?"
Ligue 1 is not a serious league pic.twitter.com/4sZ3rgRgnM— Troll Football (@TrollFootball) September 4, 2022
Что интересно, "Труа" – не первый клуб, предлагающий болельщиков насладиться футболом из джакузи прямо у поля. Несколько лет назад шотландский клуб "Фолкерк" также предоставлял болельщикам возможность так смотреть матчи.
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