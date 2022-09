В Сети завирусилось фото фанатов, потягивающих пиво на матче Лиги 1… из джакузи у углового флажка

Четыре болельщика "Труа" с максимальным комфортом смогли посмотреть поединок 6-го тура Лиги 1 с "Ренном" – из джакузи с подогревом, расположенного на арене "Стад де л’Об". Фанаты спокойно смотрели матч, потягивая при этом пиво. На случай, если поклонникам "Труа" надоела бы "теплая ванна", рядом с ней находились удобные шезлонги.

Парные места (первый тандем во время матча сменила вторая пара болельщиков) очень привлекли внимание пользователей в Интернете. Один из лучших комментариев: "Лига 1 – лучший чемпионат. А где можно записаться?"

Ligue 1 is not a serious league pic.twitter.com/4sZ3rgRgnM