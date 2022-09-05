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Мбаппе о ситуации с проклятием от Погба: Я предпочту поверить слову партнера по команде

Франция
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Килиан решил не обострять и так странную ситуацию

Мбаппе о ситуации с проклятием от Погба: Я предпочту поверить слову партнера по команде

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что доверяет в ситуации с шантажом Поля Погба ему, а не его брату Матиасу.

"Нет, сегодня я предпочту поверить слову партнера (по сборной). Есть его слово против слова его брата, и я доверюсь своему товарищу по команде.

Сейчас не время добавлять что-то еще, я совершенно отстранен от всего этого", – сказал Мбаппе.

Читайте такжеУ шантажирующих Погба есть USB-ключ с видео, относящимся к возможному проклятию Мбаппе

Ранее брат Поля Матиас заявил, что его брат обращался к шаману с просьбой наложить проклятие на Килиана Мбаппе. Он угрожал своему брату обнародованием этих материалов и выпуском "резонансного видео". Также он в составе преступной группы вымогал у Поля 13 миллионов евро.

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В статье: Поль Погба Матиас Погба Килиан Мбаппе ПСЖ
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