Мбаппе о ситуации с проклятием от Погба: Я предпочту поверить слову партнера по команде

Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что доверяет в ситуации с шантажом Поля Погба ему, а не его брату Матиасу.

"Нет, сегодня я предпочту поверить слову партнера (по сборной). Есть его слово против слова его брата, и я доверюсь своему товарищу по команде. Сейчас не время добавлять что-то еще, я совершенно отстранен от всего этого", – сказал Мбаппе.

????️ Mbappé sur l'affaire Pogba : "Non, aujourd'hui, je préfère faire confiance à la parole d'un coéquipier. C'est sa parole contre la parole de son frère, je vais faire confiance à mon coéquipier. C'est pas le moment d'en rajouter pour lui, je suis assez détaché de tout ça." — RMC Sport (@RMCsport) September 5, 2022

Ранее брат Поля Матиас заявил, что его брат обращался к шаману с просьбой наложить проклятие на Килиана Мбаппе. Он угрожал своему брату обнародованием этих материалов и выпуском "резонансного видео". Также он в составе преступной группы вымогал у Поля 13 миллионов евро.