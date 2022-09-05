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Мбаппе о ситуации с проклятием от Погба: Я предпочту поверить слову партнера по команде
Килиан решил не обострять и так странную ситуацию
Фото: twitter.com/PSG_inside
Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что доверяет в ситуации с шантажом Поля Погба ему, а не его брату Матиасу.
"Нет, сегодня я предпочту поверить слову партнера (по сборной). Есть его слово против слова его брата, и я доверюсь своему товарищу по команде.
Сейчас не время добавлять что-то еще, я совершенно отстранен от всего этого", – сказал Мбаппе.
????️ Mbappé sur l'affaire Pogba : "Non, aujourd'hui, je préfère faire confiance à la parole d'un coéquipier. C'est sa parole contre la parole de son frère, je vais faire confiance à mon coéquipier. C'est pas le moment d'en rajouter pour lui, je suis assez détaché de tout ça."— RMC Sport (@RMCsport) September 5, 2022
Ранее брат Поля Матиас заявил, что его брат обращался к шаману с просьбой наложить проклятие на Килиана Мбаппе. Он угрожал своему брату обнародованием этих материалов и выпуском "резонансного видео". Также он в составе преступной группы вымогал у Поля 13 миллионов евро.
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