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Галатасарай договорился с ПСЖ об аренде Икарди
Конец карьеры?
Фото: twitter.com/PSG_inside
"Галатасарай" согласовал с "ПСЖ" условия трансфера нападающего Мауро Икарди. Аргентинец перейдет на правах бесплатной аренды.
Сообщается, что "Галатасарай" будет платить игроку 3 миллиона евро, а оставшиеся 5 будет выплачивать "ПСЖ".
Форвард отправится в Стамбул сегодня вечером, чтобы завершить трансфер.
В прошлом сезоне Мауро провел 30 матчей, и забил 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего аргентинца в 22 миллиона евро.
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Источник:gianlucadimarzio.com
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