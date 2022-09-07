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Галатасарай договорился с ПСЖ об аренде Икарди

Франция
(1 голосов)

Конец карьеры?

Галатасарай договорился с ПСЖ об аренде Икарди

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

"Галатасарай" согласовал с "ПСЖ" условия трансфера нападающего Мауро Икарди. Аргентинец перейдет на правах бесплатной аренды.

Сообщается, что "Галатасарай" будет платить игроку 3 миллиона евро, а оставшиеся 5 будет выплачивать "ПСЖ".

Форвард отправится в Стамбул сегодня вечером, чтобы завершить трансфер.

В прошлом сезоне Мауро провел 30 матчей, и забил 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего аргентинца в 22 миллиона евро.

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В статье: Мауро Икарди Галатасарай (Стамбул) ПСЖ
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Источник:
gianlucadimarzio.com

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