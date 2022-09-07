Галатасарай договорился с ПСЖ об аренде Икарди

"Галатасарай" согласовал с "ПСЖ" условия трансфера нападающего Мауро Икарди. Аргентинец перейдет на правах бесплатной аренды.

Сообщается, что "Галатасарай" будет платить игроку 3 миллиона евро, а оставшиеся 5 будет выплачивать "ПСЖ".

Форвард отправится в Стамбул сегодня вечером, чтобы завершить трансфер.

В прошлом сезоне Мауро провел 30 матчей, и забил 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего аргентинца в 22 миллиона евро.