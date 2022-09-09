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ПСЖ выпустил третий комплект формы белого цвета
Есть схожесть с домашним вариантом
Фото: psg.fr
Французский "ПСЖ" показал третий комплект экипировки на сезон-2022/23.
Новая форма от Nike выполнена белом цвете с широкой вертикальной синей полосой посередине футболки. Также полоса обрамлена красными полосками. Эта экипировка почти дублирует домашнюю, где темно-синий цвет и белый поменяны местами.
В презентации формы приняли участие Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Неймар, а также другие игроки клуба. Впервые "ПСЖ" выйдет в этой форме 10 сентября в матче Лиги 1 против "Бреста".
????????️????— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 9, 2022
Découvrez notre maillot ???????????????????? @nikefootball pour la saison 22/23 ⬜️
Une nouvelle tunique blanche qui revisite l’un des designs les plus emblématiques du Club ❤️????
????▶️ https://t.co/dYaa1UCZft#???????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/xiIzjK4HTc
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