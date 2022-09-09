ПСЖ выпустил третий комплект формы белого цвета

Французский "ПСЖ" показал третий комплект экипировки на сезон-2022/23.

Новая форма от Nike выполнена белом цвете с широкой вертикальной синей полосой посередине футболки. Также полоса обрамлена красными полосками. Эта экипировка почти дублирует домашнюю, где темно-синий цвет и белый поменяны местами.

В презентации формы приняли участие Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Неймар, а также другие игроки клуба. Впервые "ПСЖ" выйдет в этой форме 10 сентября в матче Лиги 1 против "Бреста".