  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. АЕК подписал чемпиона мира из Монако
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АЕК подписал чемпиона мира из Монако

Франция
(1 голосов)

Джибриль Сидибе идет на понижение

АЕК подписал чемпиона мира из Монако

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: John Berry

Новина українською

АЕК объявил о подписании двухлетнего контракта с правым защитником Джибрилем Сидибе.

30-летний француз летом покинул "Монако" и с тех пор искал новый клуб. Поговаривали, что им интересовался "Ноттингем Форест", но в итоге предпочел Сержа Орье.

Сидибе в лучшие годы выступал за сборную Франции и выигрывал с ней ЧМ-2018. В общей сложности на его счету 225 матчей и 11 голов в Лиге 1, а также 25 матчей в АПЛ.

АЕК в текущее трансферное окно подписал дюжину новичков, среди которых вингер "Айнтрахта" Стивен Цубер, экс-динамовец Домагой Вида, хавбек сборной Сербии Мият Гачинович.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: АЕК (Афины) Монако Джибриль Сидибе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде