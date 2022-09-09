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АЕК подписал чемпиона мира из Монако
Джибриль Сидибе идет на понижение
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: John Berry
АЕК объявил о подписании двухлетнего контракта с правым защитником Джибрилем Сидибе.
30-летний француз летом покинул "Монако" и с тех пор искал новый клуб. Поговаривали, что им интересовался "Ноттингем Форест", но в итоге предпочел Сержа Орье.
Сидибе в лучшие годы выступал за сборную Франции и выигрывал с ней ЧМ-2018. В общей сложности на его счету 225 матчей и 11 голов в Лиге 1, а также 25 матчей в АПЛ.
???? Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Τζιμπρίλ Σιντιμπέ στα κιτρινόμαυρα!— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) September 9, 2022
???? 2018 World Cup Winner Djibril Sidibe joins AEK FC!◼️
???? Djibril, welcome to our black and yellow world!
AEK FC X SIDIBE ????????
✍️Ακολουθεί η ανακοίνωση…#aekfc #aekfcseason2022_23 #summertransfers #Sidibe_29 pic.twitter.com/hUpsLHcgNO
АЕК в текущее трансферное окно подписал дюжину новичков, среди которых вингер "Айнтрахта" Стивен Цубер, экс-динамовец Домагой Вида, хавбек сборной Сербии Мият Гачинович.
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