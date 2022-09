АЕК подписал чемпиона мира из Монако

АЕК объявил о подписании двухлетнего контракта с правым защитником Джибрилем Сидибе.

30-летний француз летом покинул "Монако" и с тех пор искал новый клуб. Поговаривали, что им интересовался "Ноттингем Форест", но в итоге предпочел Сержа Орье.

Сидибе в лучшие годы выступал за сборную Франции и выигрывал с ней ЧМ-2018. В общей сложности на его счету 225 матчей и 11 голов в Лиге 1, а также 25 матчей в АПЛ.

