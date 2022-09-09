Франция
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Лига 1. Скромная победа Ланса
Дансо принёс хозяевам три очка
Фото: Racing Club de Lens
Лига 1. 7-й тур
Ланс, Боллар-Делелис
Ланс – Труа 1:0
Гол: Дансо 39
Ланс: Самба – Гради (Франковски, 16), Дансо, Медина – Кабот, Самед, Пореба (Фофана, 46), Айдара – Сотока, Кошта (Клод-Морис, 72) – Опенда (Букса, 72)
Труа: Галлон – Бальде (Рипар, 82), Поросо, Рами, Палмер-Браун (Яде, 66), Ларуси – Лопеш (Конте, 65), Куаме, Тардье (Агуме, 82), Угбо (Одобер, 46) – Балде
Предупреждения: Пореба 40, Кабот 77 – Тардье 77
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