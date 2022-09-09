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Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига 1. Скромная победа Ланса

Франция
(1 голосов)

Дансо принёс хозяевам три очка

Лига 1. Скромная победа Ланса

Фото: Racing Club de Lens

Новина українською

Лига 1. 7-й тур

Ланс, Боллар-Делелис

Ланс – Труа 1:0

Гол: Дансо 39

Ланс: Самба – Гради (Франковски, 16), Дансо, Медина – Кабот, Самед, Пореба (Фофана, 46), Айдара – Сотока, Кошта (Клод-Морис, 72) – Опенда (Букса, 72)

Труа: Галлон – Бальде (Рипар, 82), Поросо, Рами, Палмер-Браун (Яде, 66), Ларуси – Лопеш (Конте, 65), Куаме, Тардье (Агуме, 82), Угбо (Одобер, 46) – Балде

Предупреждения: Пореба 40, Кабот 77 – Тардье 77

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В статье: Труа Ланс
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