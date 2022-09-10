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Экс-тренера Шахтера ограбили во Франции на 200 тысяч евро. Бандита нашли и упекли за решетку
Невеселые приключения Паулу Фонсеки
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matthieu Mirville/DeFodi Images
Наставника "Лилля" Паулу Фонсеку ограбили прямо в его гостиничном номере в начале августа, пишет La Vox du Nord.
Грабитель украл драгоценностей Cartier и Bulgari на 200 тысяч евро, но был быстро схвачен полицией, а вчера, 9 сентября, получил 30 месяцев тюрьмы.
Из предметов, украденных у Фонсеки, следователи не нашли только два кольца - все остальное ему вернули. Получается, у истории почти хеппи-энд.
Напомним, экс-тренер "Шахтера" возглавил "Лилль" летом и под его руководством команда набрала 10 очков в 6 стартовых турах Лиги 1.
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