Лига 1, 7-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Брест 1:0

Гол: Неймар 30

На 70-й минуте Слимани не реализовал пенальти (вратарь)

ПСЖ: Доннарумма – Рамос, Данилу, Кимпембе – Хакими, Витинья (Маркиньос, 87), Верратти (Фабиан, 62), Бернат (Мендеш, 78) – Месси, Неймар (Сарабия, 77), Мбаппе (Экитике, 78)

Брест: Бизот – Фадига (Уронен, 71), Дюверн, Шардонне, Эрей (Дари, 62), Брассье – Камара (Маньетти, 62), Ле-Мелу (Лаге, 71), Белькебла (Кардона, 88) – Онора, Слимани

Предупреждения: Неймар 40, Кимпембе 69, Данилу 77, Мендеш 80 – Ле-Мелу 25, Шардонне 46

"Пари Сен-Жермен" без лишних усилий разобрался с "Брестом". Единственный мяч в стрече провёл Неймар, воспользовавшись блестящей передачей Месси в середине первого тайма. Шестая победа Парижа в семи турах, и заслуженное лидерство в турнирной таблице. Хотя "Марсель" ещё будет иметь возможность сравняться с командой Галтье.

Сегодня Кристоф Галтье дал отдохнуть Маркиньосу и Нуну Мендешу, а трио суперзвёзд в атаки было освобождено от оборонительной работы перед вылетом в Хайфу во вторник. Такой настрой привёл к первой не разгромной победе в сезоне, хоть хозяева и играли с явным перевесом.

После перерыва у подопечных тер-Закаряна была единственная возможность сравнять счёт – Кимпембе на ровном месте сфолил на Фадига и привёз пенальти. Опытный Слимани пошёл бить, но его паузы нисколько не сбили громадного Доннарумму, и Джиджи уверенно исправил ошибку своего капитана, отбив мягкий удар в нижний угол. Под конец Плеснель лишь по большой доброте судьи не получил вторую жёлтую.

Но самое ужасное для Парижа, что в этом эпизоде Кимпембе получил травму, и не смог вернуться на поле. Теперь в команде осталось 2 профильных ЦЗ, опорник Данилу и фулбек Мукиеле – вот и все варианты на три позиции.