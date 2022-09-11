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Экс-игрок Шахтера Исмаили снова забил за Лилль. Видео
На этот раз – Марселю
Фото: Globo Esporte
Бывший игрок донецкого "Шахтера" Исмаили снова разрывает за свой новый клуб – "Лилль" – в чемпионате Франции. Сегодня он сумел забить "Марселю".
Ismaily!!! pic.twitter.com/cZAKmoXZPo— GoncaloDias17 SCCP (@goncalo_diass17) September 10, 2022
Таким образом, всего в шести матчах текущего сезона Исмаили уже успел сделать три (2+1) действия по системе гол+пас. Ранее он забивал "Нанту" в своем дебютном матче за "Лилль", а также делал ассист против "Аяччо".
За "Шахтер" Исмаили играл на протяжении девяти с половиной лет, с тех пор как был куплен у "Браги" за 4 миллиона евро. С зимы 2013 года бразилец отыграл 228 матчей за донецкий клуб, забив 16 голов и отдав 42 ассиста. Этим летом он покинул клуб бесплатно.
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