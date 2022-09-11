Хакими: Я доверяю Месси, даже когда он не пасует на меня

Правый защитник "Пари Сен-Жермен" Ашраф Хакими дал комментарий о взаимодействии с нападающим Лионелем Месси после матча 7-го тура французской Лиги 1 с "Брестом" (1:0):

"Когда я прошу мяч, а Лео не отдаёт его мне, это происходит потому, что есть другой футболист, которому он может отдать передачу. Это не проблема. Я доверяю ему, даже когда он не пасует на меня.

Так произошло и в матче с "Брестом", когда Месси отдал пас Неймару, и мы взяли три очка", - сказал Хакими.