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Хакими: Я доверяю Месси, даже когда он не пасует на меня
Между игроками есть полное взаимопонимание
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Правый защитник "Пари Сен-Жермен" Ашраф Хакими дал комментарий о взаимодействии с нападающим Лионелем Месси после матча 7-го тура французской Лиги 1 с "Брестом" (1:0):
"Когда я прошу мяч, а Лео не отдаёт его мне, это происходит потому, что есть другой футболист, которому он может отдать передачу. Это не проблема. Я доверяю ему, даже когда он не пасует на меня.
Так произошло и в матче с "Брестом", когда Месси отдал пас Неймару, и мы взяли три очка", - сказал Хакими.
Напомним, "Пари Сен-Жермен" лидирует во французской Лиге 1. Парижане набрали 19 очков в семи турах. "Брест" с пятью очками занимает 17-е место.
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