  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Хакими: Я доверяю Месси, даже когда он не пасует на меня
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хакими: Я доверяю Месси, даже когда он не пасует на меня

Франция
Обновлено
(3 голосов)

Между игроками есть полное взаимопонимание

Хакими: Я доверяю Месси, даже когда он не пасует на меня

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Правый защитник "Пари Сен-Жермен" Ашраф Хакими дал комментарий о взаимодействии с нападающим Лионелем Месси после матча 7-го тура французской Лиги 1 с "Брестом" (1:0):

"Когда я прошу мяч, а Лео не отдаёт его мне, это происходит потому, что есть другой футболист, которому он может отдать передачу. Это не проблема. Я доверяю ему, даже когда он не пасует на меня.

Так произошло и в матче с "Брестом", когда Месси отдал пас Неймару, и мы взяли три очка", - сказал Хакими.

Напомним, "Пари Сен-Жермен" лидирует во французской Лиге 1. Парижане набрали 19 очков в семи турах. "Брест" с пятью очками занимает 17-е место.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Брест Ашраф Хакими ПСЖ
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде