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Лига 1. Лорьян влетел в топ-4, Анже добыл первую победу
А также очередная ничья Страсбура
Фото: FC Lorient
Лига 1, 7-й тур
Страсбур, Стад де ла Мено
Страсбур – Клермон 0:0
Удаление: Ле Маршан 88 (хозяева)
"Страсбур" вновь сыграл вничью, не сумев найти ключей к обороне "Клермона". Кевин Гамейро и компания имеют абсолютно худший показатель результативности в Лиге 1 (5 мячей), поэтому пятая ничья в семи турах в таких обстоятельствах – не самая большая беда.
Отмечаем, что команда Жюльена Стефана второй тур кряду доигрывает в меньшинстве. На этот раз удаление Ле Маршана пришлось же на конец матча, так что оправданий пассивной атаке "Страсбура" нет.
Аяччо, Франсуа Коти
Аяччо – Ницца 0:1
Гол: Делор 65
"Ницца" выстрадала минимальную победу над "Аяччо", проигравшего таким образом 6 из 7 стартовых матчей Лиги 1. По традиции единственный мяч во встрече забил Анди Делор.
Новички чемпионата дали небольшую передышку "орлам", хотя даже эта победа команда Люсьена Фавра могла и не случиться. До гола Делора Идрисси проверил каркас ворот Шмейхеля, и лишь чудом "Аяччо" не вышел вперёд первым. Тем не менее, фиксируем вторую победу "Ниццы" в трёх последних турах. Отставка Фавра откладывается.
Лорьян, Стад дю Мустуар
Лорьян – Нант 3:2
Голы: Уаттара 19, Котлин 60, Коне 74 – Ганаго 13, Симон 85
"Лорьян" продолжает свой забег, выиграв третью игру в четырёх последних турах. На этот раз команда Режиса Ле Бри была вынуждена отыгрываться по ходу встречи после того, как Ганаго забил свой первый мяч в составе "Нанта" на 13-й минуте. Очень скоро Уаттара сравнял счёт.
А после перерыва сработали две смелые замены Ле Бри – 20-летний Йоанн Котлин и 23-летний Ибрагима Коне отметились первыми мячами в кампании, и принесли "Лорьяну" очередные три очка, и 4-е место в таблице. "Канареек" хватило лишь на мяч Симона. 3:2.
Анже, Стад Жан Буин
Анже – Монпелье 2:1
Голы: Юну 9, Буфаль 69 (п) – Норден 7
"Анже" добыл дебютную победу в сезоне, прервав катастрофичную серию из 4 поражений кряду. На "Стад Жан Буин" приехал "Монпелье", и уже на первых минутах гости вышли вперёд усилиями Арно Нордена. "Анже" ответил мгновенно – Юну отметился со стандарта.
Во втором тайме мы увидели коронный "Анже". Надёжная игра в обороне и очень неприятные контратаки. В одной из них команда Жерара Батикля заработала пенальти, реализованная Софьяном Буфалем. 2:1. "Анже" выходит из комы.
Тулуза, Муниципальный стадион
Тулуза – Реймс 1:0
Гол: Абухляль 31
Удаление: Флип 61 (гости)
"Тулуза" выбралась из зоны вылета, набрав первые очки за 4 тура. Победу над "Реймсом" новичкам Лиги 1 принес единственный мяч Закарии Абухляля. Гости так и не сумели ответить на это чем-то достойным – 1 удар в створ ворот за матч, а после удаления Флипа за полчаса до конца поединка у коллектива Оскара Гарсии и вовсе не осталось никаких надежд. 1:0.
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