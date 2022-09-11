Лига 1. Лорьян влетел в топ-4, Анже добыл первую победу

Лига 1, 7-й тур

Страсбур, Стад де ла Мено

Страсбур – Клермон 0:0

Удаление: Ле Маршан 88 (хозяева)

"Страсбур" вновь сыграл вничью, не сумев найти ключей к обороне "Клермона". Кевин Гамейро и компания имеют абсолютно худший показатель результативности в Лиге 1 (5 мячей), поэтому пятая ничья в семи турах в таких обстоятельствах – не самая большая беда.

Отмечаем, что команда Жюльена Стефана второй тур кряду доигрывает в меньшинстве. На этот раз удаление Ле Маршана пришлось же на конец матча, так что оправданий пассивной атаке "Страсбура" нет.

Аяччо, Франсуа Коти

Аяччо – Ницца 0:1

Гол: Делор 65

"Ницца" выстрадала минимальную победу над "Аяччо", проигравшего таким образом 6 из 7 стартовых матчей Лиги 1. По традиции единственный мяч во встрече забил Анди Делор.

Новички чемпионата дали небольшую передышку "орлам", хотя даже эта победа команда Люсьена Фавра могла и не случиться. До гола Делора Идрисси проверил каркас ворот Шмейхеля, и лишь чудом "Аяччо" не вышел вперёд первым. Тем не менее, фиксируем вторую победу "Ниццы" в трёх последних турах. Отставка Фавра откладывается.

Лорьян, Стад дю Мустуар

Лорьян – Нант 3:2

Голы: Уаттара 19, Котлин 60, Коне 74 – Ганаго 13, Симон 85

"Лорьян" продолжает свой забег, выиграв третью игру в четырёх последних турах. На этот раз команда Режиса Ле Бри была вынуждена отыгрываться по ходу встречи после того, как Ганаго забил свой первый мяч в составе "Нанта" на 13-й минуте. Очень скоро Уаттара сравнял счёт.

А после перерыва сработали две смелые замены Ле Бри – 20-летний Йоанн Котлин и 23-летний Ибрагима Коне отметились первыми мячами в кампании, и принесли "Лорьяну" очередные три очка, и 4-е место в таблице. "Канареек" хватило лишь на мяч Симона. 3:2.

Анже, Стад Жан Буин

Анже – Монпелье 2:1

Голы: Юну 9, Буфаль 69 (п) – Норден 7

"Анже" добыл дебютную победу в сезоне, прервав катастрофичную серию из 4 поражений кряду. На "Стад Жан Буин" приехал "Монпелье", и уже на первых минутах гости вышли вперёд усилиями Арно Нордена. "Анже" ответил мгновенно – Юну отметился со стандарта.

Во втором тайме мы увидели коронный "Анже". Надёжная игра в обороне и очень неприятные контратаки. В одной из них команда Жерара Батикля заработала пенальти, реализованная Софьяном Буфалем. 2:1. "Анже" выходит из комы.

Тулуза, Муниципальный стадион

Тулуза – Реймс 1:0

Гол: Абухляль 31

Удаление: Флип 61 (гости)

"Тулуза" выбралась из зоны вылета, набрав первые очки за 4 тура. Победу над "Реймсом" новичкам Лиги 1 принес единственный мяч Закарии Абухляля. Гости так и не сумели ответить на это чем-то достойным – 1 удар в створ ворот за матч, а после удаления Флипа за полчаса до конца поединка у коллектива Оскара Гарсии и вовсе не осталось никаких надежд. 1:0.