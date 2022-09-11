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Додо унесли с поля на носилках в концовке первого тайма с Болоньей
Сроки восстановления пока неизвестны
Sportface / Автор неизвестен
В рамках 6-го тура итальянской Серии А "Фиорентина"
В стартовом составе "фиалок" на эту игру вышел экс-защитник донецкого "Шахтера" Додо. Однако бразилец не сумел доиграть даже первый тайм и получил повреждение на 42-й минуте встречи. 23-летнего футболиста вынесли с поля на носилках.
Напомним, итальянский клуб выкупил Додо у "горняков" нынешним летом за 14,5 млн евро.
В этом сезоне итальянское первенство фланговый защитник провел 4 матча.
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