Додо унесли с поля на носилках в концовке первого тайма с Болоньей

В рамках 6-го тура итальянской Серии А "Фиорентина" в гостях проиграла "Болонье" – 1:2.

В стартовом составе "фиалок" на эту игру вышел экс-защитник донецкого "Шахтера" Додо. Однако бразилец не сумел доиграть даже первый тайм и получил повреждение на 42-й минуте встречи. 23-летнего футболиста вынесли с поля на носилках.

Напомним, итальянский клуб выкупил Додо у "горняков" нынешним летом за 14,5 млн евро.

В этом сезоне итальянское первенство фланговый защитник провел 4 матча.