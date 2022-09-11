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Додо унесли с поля на носилках в концовке первого тайма с Болоньей

Франция
(1 голосов)

Сроки восстановления пока неизвестны

Додо унесли с поля на носилках в концовке первого тайма с Болоньей

Sportface / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 6-го тура итальянской Серии А "Фиорентина" в гостях проиграла "Болонье" – 1:2.

В стартовом составе "фиалок" на эту игру вышел экс-защитник донецкого "Шахтера" Додо. Однако бразилец не сумел доиграть даже первый тайм и получил повреждение на 42-й минуте встречи. 23-летнего футболиста вынесли с поля на носилках.

Напомним, итальянский клуб выкупил Додо у "горняков" нынешним летом за 14,5 млн евро.

В этом сезоне итальянское первенство фланговый защитник провел 4 матча.

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В статье: Болонья Фиорентина (Флоренция) Додо
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Источник:
Sportface

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Комментарии (1)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
11.09.2022 в 19:54
Не знав, що Фіорентина і Болонья грають в чемпіонаті Франції. Завдяки адмінам сайту тепер буду знати.
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