Звездный защитник ПСЖ вылетел на месяц из-за травмы

Французский центральный защитник "ПСЖ" Преснель Кимпембе получил серьезную травму во вчерашнем матче Лиги 1 против "Бреста". В конце матча, окончившегося победой парижан со счетом 1:0, центрбек порвал связку в подколенном сухожилии левого бедра.

Уже в дополнительное время Кимпембе был заменен. По информации издания L`Equipe, сегодняшний медицинский тест не показал положительных результатов.

Следовательно, Преснель выбыл по меньшей мере на месяц – до 11 октября. Таким образом, французу точно придется пропустить два матча "ПСЖ" в Лиге Чемпионов, а также предстоящие игры сборных.