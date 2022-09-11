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Звездный защитник ПСЖ вылетел на месяц из-за травмы

Франция
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Кимпембе вернется не раньше 11 октября

Звездный защитник ПСЖ вылетел на месяц из-за травмы

Фото: Chelsea Core

UA-Футбол
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Французский центральный защитник "ПСЖ" Преснель Кимпембе получил серьезную травму во вчерашнем матче Лиги 1 против "Бреста". В конце матча, окончившегося победой парижан со счетом 1:0, центрбек порвал связку в подколенном сухожилии левого бедра.

Уже в дополнительное время Кимпембе был заменен. По информации издания L`Equipe, сегодняшний медицинский тест не показал положительных результатов.

Следовательно, Преснель выбыл по меньшей мере на месяц – до 11 октября. Таким образом, французу точно придется пропустить два матча "ПСЖ" в Лиге Чемпионов, а также предстоящие игры сборных.

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В статье: Преснел Кимпембе ПСЖ
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