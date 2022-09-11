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Лига 1. Ренн уничтожил Осер на своём поле

Франция
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Первая разгромная победа коллектива Брюно Женезьо

Лига 1. Ренн уничтожил Осер на своём поле

Фото: Stade Rennais FC, Twitter

Новина українською

Лига 1. 7-й тур

Ренн, Роазон Парк

Ренн – Осер 5:0

Голы: Сулемана 5, Гуири 60, Терье 68, Тэ 78, Аблин 85

Ренн: Манданда – Траоре, Родон, Теате, Трюффер (Аблин, 83) – Бурижо, Дуэ (Майер, 74), Сантамария (Угочукву, 12), Сулемана (Тэ, 46) – Гуири, Терье (Мелинг, 74)

Осер: Костиль – Жоли, Жубал, Коэфф, Менса – Туре (Мчангама, 75) – Синайоко (Эн, 69), Сахи, Равелосон, Отре (Перрен, 64) – Ньянг (Дужимон, 75)

Предупреждение: Родон 28

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В статье: Осер (Осер) Ренн
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