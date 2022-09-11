Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига 1. Ренн уничтожил Осер на своём поле
Первая разгромная победа коллектива Брюно Женезьо
Фото: Stade Rennais FC, Twitter
Лига 1. 7-й тур
Ренн, Роазон Парк
Ренн – Осер 5:0
Голы: Сулемана 5, Гуири 60, Терье 68, Тэ 78, Аблин 85
Ренн: Манданда – Траоре, Родон, Теате, Трюффер (Аблин, 83) – Бурижо, Дуэ (Майер, 74), Сантамария (Угочукву, 12), Сулемана (Тэ, 46) – Гуири, Терье (Мелинг, 74)
Осер: Костиль – Жоли, Жубал, Коэфф, Менса – Туре (Мчангама, 75) – Синайоко (Эн, 69), Сахи, Равелосон, Отре (Перрен, 64) – Ньянг (Дужимон, 75)
Предупреждение: Родон 28
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Днепр-1 - Металлист 1925 3:0. С высоты уверенности и амбиций
- Динамо - Львов. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11 сентября 2022
- Левандовский установил рекорд Ла Лиги XXI века по интенсивности голов
- Экс-игрок Шахтера Исмаили снова забил за Лилль. Видео
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти